सुकमा में एनकाउंटर, एर्राबोर के जंगल में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़

सुकमा एनकाउंटर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

सुकमा: एर्राबोर थाना क्षेत्र के घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, जिसके आधार पर डीआरजी, जिला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की. माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षाबलों ने तड़के सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

सुकमा में जारी है मुठभेड़: सुकमा एसपी किरण चव्हान से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह से सुरक्षाबल की टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग जारी है. पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती, ताकि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. ऑपरेशन पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट अलग से साझा की जाएगी.

छत्तीसगढ़ में साल 2025 के बड़े एनकाउंटर:

12 नवंबर 2025: बीजापुर के नेशनल पार्क में बड़ी मुठभेड़, 6 नक्सली ढेर

2 अक्टूबर 2025: बीजापुर के गंगालूर में एनकाउंटर, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर

28 सितंबर 2025: कांकेर के तिरियापानी में 14 लाख के 3 नक्सली मारे गए

22 सितंबर 2025: अबूझमाड़ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर

18 सितंबर 2025: बीजापुर के दक्षिण पश्चिम इलाके में मुठभेड़, 7 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर

18 सितंबर 2025: सुकमा के गादीरास में मुठभेड़, 5 लाख की इनामी नक्सली ढेर

13 सितंबर 2025: गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर, 1 करोड़ के इनामी सहित 10 नक्सली ढेर

10 सितंबर 2025: कांकेर नक्सली मुठभेड़ में माओवादी ढेर

5 सितंबर 2025: नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर एनकाउंटर, नक्सली का मिला शव

13 अगस्त 2025: राजनांदगांव में एनकाउंटर, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर और डिवीजनल कमेटी सचिव ढेर

12 अगस्त 2025: बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़, 2 जवान घायल

6 अगस्त 2025: बीजापुर एनकाउंटर में नक्सली ढेर

29 जुलाई 2025 :सुकमा में नक्सल एनकाउंटर, 5 लाख का नक्सली ढेर, 3 जवान घायल