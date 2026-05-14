ETV Bharat / state

सुकमा में स्वास्थ्य कर्मियों की लगन से बची 2 बच्चियों की जिंदगी, स्वस्थ बस्तर अभियान बना जीवनदाता

जंगल-पहाड़ पार कर दुरभा गांव पहुंची स्वास्थ्य टीम फिर एनआरसी में बच्चियों को मिला पोषण और विशेष देखभाल, स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक

Bastar health campaign sukma
सुकमा में स्वास्थ्य कर्मियों की लगन से बची 2 बच्चियों की जिंदगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: जिले के दुर्गम गाँव दुरभा में रहने वाली 5 वर्षीय माड़वी नन्दे और 4 वर्षीय माड़वी सुमड़ी कभी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थीं. दोनों बच्चियां मलेरिया, गंभीर कुपोषण और खून की भारी कमी से पीड़ित थीं. आज वे स्वास्थ्यकर्मियों की लगन के चलते स्वस्थ होकर अपने गांव लौट चुकी हैं. कर्मचारी कई किलोमीटर पैदल चलकर बच्चियों तक पहुंचे. उनके शरीर में हीमोग्लोबिन सिर्फ 2 से 3 ग्राम तक रह गया था. समय पर इलाज नहीं मिलता तो हालत और बिगड़ सकती थी.

जंगल-पहाड़ पार कर पहुंची स्वास्थ्य टीम

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम दुरभा गाँव पहुंची. गाँव तक पहुंचना आसान नहीं था. घने जंगल, नदी-नाले और पथरीले रास्तों के बीच टीम को कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा. बच्चियों की हालत गंभीर देखकर तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला लिया गया.

Bastar health campaign sukma
96 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में शुरू हुआ इलाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

96 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में शुरू हुआ इलाज

स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चियों को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर एम्बुलेंस से करीब 96 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल सुकमा पहुंचाया. जांच में दोनों में गंभीर एनीमिया, मलेरिया और कुपोषण की पुष्टि हुई. डॉक्टरों ने तुरंत खून चढ़ाया और मलेरिया का इलाज शुरू किया.

अब 9 ग्राम से ज्यादा पहुंचा हीमोग्लोबिन

दोनों बच्चियों को पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती किया गया, जहां उन्हें पौष्टिक भोजन और जरूरी दवाइयां दी गईं. कुछ दिनों में उनकी हालत में बड़ा सुधार हुआ. अब दोनों का हीमोग्लोबिन स्तर 9 ग्राम से अधिक हो चुका है और वे स्वस्थ होकर अपने गाँव लौट गई हैं.

परिवार को भी दी गई जरूरी जानकारी

इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चियों के माता-पिता को बच्चों के पोषण, साफ-सफाई और देखभाल के बारे में जानकारी दी. साथ ही परिवार को शासन की स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई.

लाखों लोगों की हो चुकी जांच

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत सुकमा जिले में अब तक 1 लाख 74 हजार से ज्यादा लोगों की जांच और उपचार किया जा चुका है. इस दौरान हजारों मरीजों में मलेरिया, टीबी, कुपोषण, एनीमिया, मोतियाबिंद और अन्य बीमारियों के लक्षण पाए गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया.

बच्चियों की मुस्कान बनी उम्मीद की तस्वीर

दुरभा की इन दो बच्चियों की जिंदगी बचाकर स्वास्थ्य विभाग ने यह साबित किया है कि सेवा भाव और मजबूत इच्छाशक्ति से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है. आज दोनों बच्चियों की मुस्कान पूरे इलाके के लिए उम्मीद की नई कहानी बन गई है.

सुकमा के दुर्गम गांव मोरपल्ली में सिविक एक्शन प्रोग्राम, जवानों ने जरूरी सामान बांटा, भरोसे का संबंध किया मजबूत
बस्तर में जिंदगी हुई गुलजार, आंखों के सफल ऑपरेशन से दो मासूमों को मिली नई रौशनी
पहाड़ों के पार पहुंचा 'सुशासन', सुकमा कलेक्टर-एसपी बाइक से पहुंचे गोंडेरास और नीलावाया

TAGGED:

HEALTHY BASTAR CAMPAIGN
स्वस्थ बस्तर अभियान
पोषण पुनर्वास केंद्र
HEALTH SERVICE BASTAR
BASTAR HEALTH CAMPAIGN SUKMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.