सुकमा को 'छिंद गुड़ गढ़' बनाने की तैयारी, कलेक्टर की पहल से 14 सदस्यीय दल ने पश्चिम बंगाल में ली गुड़ बनाने की ट्रेनिंग
कलेक्टर अमित कुमार की पहल से बदलेगी ग्रामीणों की तस्वीर, अब जंगल की संपदा से संवरेगी जिंदगी, सुकमा में रोजगार का नया मॉडल तैयार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 5:52 PM IST
सुकमा: जिले की पहचान अब केवल जंगलों और वनोपज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यहां के छिंद के पेड़ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक समृद्धि का नया आधार बनने जा रहे हैं. ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है. इसके तहत जल्द ही ‘सुकमा छिंद गुड़’ नाम से एक विशिष्ट ब्रांड स्थापित किया जाएगा. इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने और ग्रामीणों के लिए रोजगार एवं अतिरिक्त आय के अवसर तैयार करने की योजना है.
पश्चिम बंगाल में हुई ट्रेनिंग
कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर एनआरएलएम-बिहान के तहत 14 सदस्यीय दल ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में छिंद गुड़ उत्पादन का विशेष प्रशिक्षण लिया. मैजिक टेरेन फाउंडेशन एवं जे.सी. कुमारप्पा टेक्नोलॉजी पार्क एंड इनोवेशन सेंटर एलएलपी के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण भ्रमण का नेतृत्व पीपीआईए जिला लीड अर्कजा कुठियाला एवं पीआरपी संगीता नेताम ने किया. 12 नवंबर को रवाना हुआ दल 20 नवंबर 2026 को सुकमा वापस लौटा.
छिंद के रस से गुड़ बनाने की आधुनिक तकनीक
छह दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को पारंपरिक और आधुनिक तकनीक से छिंद गुड़ उत्पादन की पूरी प्रक्रिया समझाई गई. इसमें उपयुक्त छिंद पेड़ों की पहचान, स्वच्छ तरीके से रस संग्रहण, ठोस एवं तरल गुड़ निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण, सुरक्षित भंडारण, आकर्षक पैकेजिंग और उत्पादों के विपणन की बारीकियां शामिल रहीं.
हमारा उद्देश्य सुकमा के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आदिवासी परिवारों के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करना है. छिंद गुड़ उत्पादन के प्रशिक्षण के बाद अब जिले में इसका व्यापक विस्तार किया जाएगा सुकमा छिंद गुड़’ ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा- अमित कुमार सुकमा कलेक्टर
एक लाख तक अतिरिक्त कमाई की संभावना
सुकमा जिले में छिंद यानी वन खजूर के पेड़ों की पर्याप्त उपलब्धता इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत है. पिछले वर्ष पांच गांवों में संचालित पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब प्रशासन इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी में है. प्रारंभिक आकलन के अनुसार, महज तीन महीने की उत्पादन अवधि में प्रत्येक प्रतिभागी 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है.
छिंद गुड़ के साथ हस्तशिल्प से भी बढ़ेगी आमदनी
प्रशिक्षण भ्रमण के दौरान दल ने सुंदरबन क्षेत्र में बाजार सर्वेक्षण किया और ऐसी इकाइयों का अवलोकन किया, जहां छिंद के पत्तों, मक्के के अवशेषों, ताड़ के फल, बेल और प्राकृतिक घास से पर्यावरण-अनुकूल सजावटी हस्तशिल्प तैयार किए जाते हैं. इन उत्पादों का विदेशों तक निर्यात किया जा रहा है. अब सुकमा में भी स्थानीय वनोपज और कृषि अवशेषों से हस्तशिल्प निर्माण की संभावनाओं पर काम किया जाएगा. इससे स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण परिवारों को आय के अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं.
इस प्रशिक्षण भ्रमण की एक विशेष उपलब्धि यह भी रही कि दल के कई सदस्यों ने जीवन में पहली बार रेल यात्रा की.