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सुकमा को 'छिंद गुड़ गढ़' बनाने की तैयारी, कलेक्टर की पहल से 14 सदस्यीय दल ने पश्चिम बंगाल में ली गुड़ बनाने की ट्रेनिंग

सुकमा को 'छिंद गुड़ गढ़' बनाने की तैयारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: जिले की पहचान अब केवल जंगलों और वनोपज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यहां के छिंद के पेड़ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक समृद्धि का नया आधार बनने जा रहे हैं. ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है. इसके तहत जल्द ही ‘सुकमा छिंद गुड़’ नाम से एक विशिष्ट ब्रांड स्थापित किया जाएगा. इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने और ग्रामीणों के लिए रोजगार एवं अतिरिक्त आय के अवसर तैयार करने की योजना है.

14 सदस्यीय दल ने पश्चिम बंगाल में ली गुड़ बनाने की ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH) पश्चिम बंगाल में हुई ट्रेनिंग कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर एनआरएलएम-बिहान के तहत 14 सदस्यीय दल ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में छिंद गुड़ उत्पादन का विशेष प्रशिक्षण लिया. मैजिक टेरेन फाउंडेशन एवं जे.सी. कुमारप्पा टेक्नोलॉजी पार्क एंड इनोवेशन सेंटर एलएलपी के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण भ्रमण का नेतृत्व पीपीआईए जिला लीड अर्कजा कुठियाला एवं पीआरपी संगीता नेताम ने किया. 12 नवंबर को रवाना हुआ दल 20 नवंबर 2026 को सुकमा वापस लौटा.