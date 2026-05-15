ETV Bharat / state

सुकमा में कांग्रेस का केंद्र सरकार पर वार, कहा- मोदी सरकार की नीतियों ने आम जनता की कमर तोड़ दी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अवधेश गौतम ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से देशभर के लोग डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं. महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री का किसानों से उर्वरक कम उपयोग करने, लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने, महिलाओं से तेल और गैस कम खर्च करने, विदेश यात्रा और सोना खरीदने से बचने की अपील करना संवेदनहीनता को दर्शाता है.

सुकमा: बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल संकट, उर्वरक की कमी और आम जनता की आर्थिक परेशानियों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी अपील जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है.

पहले ही खाद की परेशानी- हरीश कवासी

जिलाध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि देश का किसान पहले ही खाद की कमी और महंगे उर्वरकों के कारण परेशान है. छत्तीसगढ़ में हर साल लगभग 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता होती है, लेकिन अब तक केवल 51 हजार मीट्रिक टन उर्वरक ही समितियों तक पहुंच पाया है. ऐसे में किसान फसलों की उत्पादकता घटने और कर्ज के बोझ तले दबने को मजबूर हैं.

किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार अब किसानों को उत्पादन कम करने की सलाह दे रही है.- हरीश कवासी, सुकमा

'मेहनतकश वर्ग का मजाक बना रहे PM'

पत्रकारवार्ता में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्क फ्रॉम होम की सलाह देना देश के मेहनतकश वर्ग का मजाक उड़ाने जैसा है. कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि फेरी लगाकर सामान बेचने वाले, मजदूर, खेतों और बाजारों में काम करने वाले लोग घर बैठकर कैसे जीवन चलाएंगे? उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के कथन आराम हराम है का उल्लेख करते हुए कहा कि आज की सरकार लोगों को काम कम करने की सलाह दे रही है.

'परेशानियों को समझने में सरकार फेल'

महंगाई को लेकर कांग्रेस ने कहा कि रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है. खाद्य तेल, दाल, गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं. महिलाएं पहले ही हर चीज में कटौती करने को मजबूर हैं, ऐसे में तेल कम उपयोग करने की सलाह देना जनता की परेशानियों को समझने में सरकार की विफलता को दर्शाता है.

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के प्रमुख तेल भंडारण केंद्र यूपीए सरकार के समय बने थे. यदि समय रहते भंडारण क्षमता बढ़ाई जाती तो आज देश को पेट्रोल-डीजल और गैस संकट का सामना नहीं करना पड़ता.

खुद प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे- कांग्रेस

पत्रकारवार्ता में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और सरकारी खर्चों पर भी सवाल उठाए गए. कांग्रेस ने कहा कि एक ओर आम जनता से बचत करने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और विशेष विमान पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

मोदी सरकार में पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़े

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाकर लाखों करोड़ रुपये जनता की जेब से निकाले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को राहत नहीं मिली. सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पेट्रोल-डीजल की कमी से लोग परेशान हैं और गैस संकट के कारण उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं.