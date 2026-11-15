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'वोट चोर, गद्दी छोड़' आंदोलन का सुकमा में समापन, कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली, चुनाव आयोग के खिलाफ की नारेबाजी

सुकमा में कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

सुकमा: कांग्रेस द्वारा संचालित ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ आंदोलन का रविवार को सुकमा में समापन हुआ. आंदोलन के अंतिम चरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के वार्ड क्रमांक 12-13 में पदयात्रा निकाली और लोकतंत्र की मजबूती, मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. इस दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए.

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में सुकमा नगर प्रभारी आयशा हुसैन की उपस्थिति रही. वहीं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन बाबा ने पदयात्रा का नेतृत्व किया. पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ और ‘चुनाव आयोग होश में आओ’ जैसे नारों के साथ चुनाव आयोग के प्रति विरोध दर्ज कराया.