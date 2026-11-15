'वोट चोर, गद्दी छोड़' आंदोलन का सुकमा में समापन, कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली, चुनाव आयोग के खिलाफ की नारेबाजी
सुकमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 8:25 PM IST
सुकमा: कांग्रेस द्वारा संचालित ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ आंदोलन का रविवार को सुकमा में समापन हुआ. आंदोलन के अंतिम चरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के वार्ड क्रमांक 12-13 में पदयात्रा निकाली और लोकतंत्र की मजबूती, मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. इस दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए.
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में सुकमा नगर प्रभारी आयशा हुसैन की उपस्थिति रही. वहीं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन बाबा ने पदयात्रा का नेतृत्व किया. पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ और ‘चुनाव आयोग होश में आओ’ जैसे नारों के साथ चुनाव आयोग के प्रति विरोध दर्ज कराया.
कांग्रेस करते रहेगी संघर्ष- हुसैन बाबा
नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन बाबा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र और मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर जनता के बीच सवाल और नाराजगी है.
चुनाव प्रक्रिया में रहे पारदर्शिता- राजू साहू
सभा को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजू साहू एवं पार्षद सुनील यादव ने भी संबोधित किया. वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद निष्पक्ष चुनाव और मतदाताओं के स्वतंत्र अधिकारों पर टिकी होती है. चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहकर आम जनता को जागरूक करने का आह्वान किया.
पदयात्रा के पश्चात आयोजित सभा में जिला एवं नगर कांग्रेस कमेटी के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए. इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.