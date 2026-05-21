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जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे गांवों तक पहुंचे सुकमा कलेक्टर, जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं

वनांचलों में बदली तस्वीर: चौपाल में बैठे कलेक्टर, टीम के साथ 'ट्रांसेक्ट वॉक' कर समझा गांवों का हाल और परेशानी

Sukma Collector chopal
जमीन पर बैठकर कलेक्टर ने सुनी समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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सुकमा: जिले के जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे गांवों में सरकारी योजनाओं की चर्चा के साथ विश्वास जीतने की अच्छी पहल की जा रही है. कभी ‘सुशासन तिहार’ तो कभी ‘जनजातीय गरिमा उत्सव’ और ‘जनभागीदारी अभियान’ के जरिए अधिकारी गांवों तक पहुंच रहे हैं. समस्याएं सुनकर ग्रामीणों के दिलों में सरकार के प्रति विश्वास को और मजबूत किया जा रहा है. इसी कड़ी में कलेक्टर ने छिंदगढ़ के गांवों का जायजा लिया.

Sukma Collector chopal
जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे गांवों तक पहुंचे सुकमा कलेक्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जमीन पर बैठकर कलेक्टर ने सुनी समस्या

कलेक्टर अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर छिंदगढ़ विकासखंड के सुर्रेपाल, जांगड़पाल और मुड़वाल गांवों में आयोजित सुशासन शिविरों के निरीक्षण के लिए पहुंचे. किसी मंच या कुर्सी पर बैठने के बजाय दोनों अधिकारी ग्रामीणों के बीच जमीन पर चौपाल लगाकर बैठ गए. मिट्टी से सने आंगन में ग्रामीणों के साथ आत्मीय संवाद करते हुए उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं की समस्याएं बेहद गंभीरता से सुनीं.

नक्सल नहीं अब सिर्फ सड़क, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं

ग्रामीणों ने राशन, सड़क, पेयजल, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं खुलकर रखीं. कलेक्टर और सीईओ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए. प्रशासन के बड़े अधिकारियों को अपने बीच सादगी और आत्मीयता के साथ देखकर ग्रामीण भी उनसे जुड़ाव महसूस किए.

शासन की मंशा है कि अंतिम छोर पर बसे हर ग्रामीण तक योजनाओं का लाभ पहुंचे. हम गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं. जनभागीदारी से ही सच्चा सुशासन संभव है - अमित कुमार कलेक्टर सुकमा

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टीम के साथ 'ट्रांसेक्ट वॉक' कर समझा गांवों का हाल और परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारियों का 'ट्रांसेक्ट वॉक'

इस अभियान का सबसे प्रभावशाली पहलू रहा ‘ट्रांसेक्ट वॉक’. प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की टीम ग्रामीणों के साथ गांव की पगडंडियों और मोहल्लों तक पैदल पहुंची. उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए अधिकारियों ने खुद देखा कि ग्रामीण किन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं. कहीं टूटी सड़कें थीं, कहीं पानी की समस्या, तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी. इस पैदल भ्रमण ने प्रशासन को गांवों की वास्तविक जरूरतों से सीधे रूबरू कराया.

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कभी ‘सुशासन तिहार’ तो कभी ‘जनजातीय गरिमा उत्सव’ के जरिए गांवों तक पहुंच रहे अधिकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिविर लगने से राहत

सुशासन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को बड़ी राहत भी मिली है. पहले जहां छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को ब्लॉक मुख्यालय तक कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, वहीं अब गांव में ही दस्तावेज सुधार, पहचान पत्र अपडेट, डिजिटल सेवाएं और विभिन्न प्रमाण पत्रों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे समय और आर्थिक बोझ दोनों में कमी आई है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी शिविरों में सक्रिय भागीदारी निभाई. बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों का वितरण किया गया. वहीं कृषि, महिला एवं बाल विकास और पंचायत विभाग के स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जल-जंगल-जमीन संरक्षण की जानकारी सरल भाषा में दी गई.

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