बाइक से सुकमा कलेक्टर और एसपी का नक्सलगढ़ दौरा, करीगुण्डम और निमलगुड़ा में लगाई जन चौपाल

नक्सलगढ़ में सुशासन की तस्वीर देखने को मिल रही है. बाइक से कलेक्टर और एसपी ने सकुमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है.

सुकमा कलेक्टर और एसपी का दौरा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 9:16 PM IST

सुकमा: छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला कई दुर्गम इलाकों से घिरा हुआ है. यहां के कई क्षेत्र आज भी विकास की बाट जोह रहे हैं. घने जंगल, उफनते नाले, पगडंडियों जैसे रास्ते और कई किलोमीटर की दूरी ऐसे दुर्गम इलाकों तक प्रशासन का पहुंचना अक्सर मुश्किल माना जाता है. ऐसी सूरत में जब जिले के सर्वोच्च अधिकारी खुद बाइक पर सवार होकर गांव की पगडंडियों से गुजरते हुए लोगों के बीच पहुंच जाएं, तो यह केवल एक दौरा नहीं बल्कि विश्वास और संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बन जाता है.

सुकमा के कोंटा में सुशासन की तस्वीर

कुछ ऐसा ही नज़ारा सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के अंतिम छोर पर बसे दूरस्थ गांव करीगुण्डम और निमलगुड़ा में देखने को मिला, जब कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण प्रशासनिक टीम के साथ बाइक से इन गांवों तक पहुंचे. जहां तक सड़क मार्ग भी पूरी तरह नहीं है, वहां तक अधिकारियों का इस तरह पहुंचना ग्रामीणों के लिए आश्चर्य और खुशी का कारण बन गया.

Sukma Collector discussing with officials
अधिकारियों के चर्चा करते सुकमा कलेक्टर (ETV BHARAT)

दुर्गम जंगलों और बीहड़ों को पार कर पहुंचे गांव

करीगुण्डम और निमलगुड़ा गांव सुकमा जिले के बेहद दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में आते हैं. यहां तक पहुंचने के लिए कई जगहों पर पक्की सड़क नहीं है और घने जंगलों व नदी-नालों को पार करना पड़ता है.ऐसे में कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण ने प्रशासनिक अमले के साथ बाइक से इन गांवों तक पहुंचने का फैसला किया. अधिकारियों का यह काफिला जब जंगलों के बीच से गुजरता हुआ गांव पहुंचा, तो ग्रामीणों के चेहरों पर हैरानी के साथ खुशी भी साफ दिखाई दी.

Sukma Collector and SP in Karigundam and Nimalguda
करीगुण्डम और निमलगुड़ा में सुकमा कलेक्टर और एसपी (ETV BHARAT)

करीगुण्डम और निमलगुड़ा में लगाई जन चौपाल

करीगुण्डम और निमलगुड़ा गांव में पहुंचने के बाद कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर सीधा संवाद किया. चौपाल में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने अपनी समस्याएं खुलकर अधिकारियों के सामने रखीं.कलेक्टर अमित कुमार ने ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों, शौचालय निर्माण और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली.उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों के आवास अधूरे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि लोगों को पक्के घर का लाभ मिल सके.

Sukma Collector and SP tour by bike
बाइक से सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव का दौरा (ETV BHARAT)

घर घर जाकर लोगों से की बात

दौरे के दौरान कलेक्टर और एसपी केवल चौपाल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे सीधे ग्रामीणों के घरों तक पहुंचे और परिवारों से बातचीत की.उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें नियमित रूप से राशन मिल रहा है या नहीं, सभी का आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं, बैंक खाते खुले हैं या नहीं और वन उपज संग्रहण की स्थिति क्या है.साथ ही गर्भवती महिलाओं और प्रसव व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली. ग्रामीणों ने बताया कि अधिकांश योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, हालांकि पेयजल और बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है. इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए.

Sukma officials meet villagers of Karigundam and Nimalguda
करीगुण्डम और निमलगुड़ा के ग्रामीणों से मिलते सुकमा के अधिकारी (ETV BHARAT)

युवाओं के रोजगार की पहल

दौरे के दौरान कलेक्टर अमित कुमार ने ग्रामीण युवाओं के रोजगार को लेकर भी अहम पहल की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव के शिक्षित युवाओं को चिन्हांकित कर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर दिए जाएं.इसके तहत शिक्षादूत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, फड़ मुंशी, सेल्समैन और आंगनबाड़ी सर्वेक्षक जैसे पदों पर स्थानीय शिक्षित युवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।प्रशासन की इस पहल से गांव के युवाओं में खासा उत्साह देखा गया. ग्रामीणों का कहना था कि अगर गांव के ही युवाओं को काम मिलेगा, तो इससे गांव का विकास भी तेजी से होगा.

स्व सहायता समूहों को आगे बढ़ाने पर फोकस

कलेक्टर ने महिलाओं के स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया. उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर क्षेत्र में इमली की खरीदी स्व सहायता समूहों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।इससे जहां ग्रामीणों को उनकी वन उपज का बेहतर दाम मिलेगा, वहीं महिला समूहों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.

Public meeting in Naxalgarh of Sukma
सुकमा के नक्सलगढ़ में जन चौपाल (ETV BHARAT)

निमलगुड़ा में विकास कार्यों के निर्देश

निमलगुड़ा गांव में विकास कार्यों को लेकर भी कलेक्टर ने कई अहम निर्देश दिए. उन्होंने तालाब गहरीकरण, भूमि समतलीकरण, देवगुड़ी निर्माण और सड़क निर्माण जैसे कार्यों को जल्द शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. इन कार्यों के शुरू होने से गांव में जल संरक्षण, कृषि और आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है.

प्रशासनिक टीम भी रही मौजूद

इस दौरे में कलेक्टर और एसपी के साथ जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर और डीएफओ अक्षय भोंसले सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया और कुछ मामलों में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया. ग्रामीणों का कहना था कि पहली बार इतने वरिष्ठ अधिकारी सीधे उनके घर तक पहुंचे हैं. अधिकारियों को अपने बीच देखकर ग्रामीणों में भरोसा और उत्साह का माहौल देखने को मिला.कई बुजुर्गों और महिलाओं ने कहा कि जब अधिकारी खुद गांव आकर समस्याएं सुनते हैं, तो लोगों को लगता है कि शासन वास्तव में उनकी चिंता कर रहा है.

