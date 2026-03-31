ETV Bharat / state

सुकमा कलेक्टर अमित कुमार पहुंचे नागाराम और केरलापेंदा, चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं

सुकमा के सुदूर जंगलों में उम्मीद की दस्तक दिखाई दे रही है. कलेक्टर ने नागाराम और केरलापेंदा में जन चौपाल लगाई है.

Sukma Collectors Visit to Nagaram and Keralapenda
सुकमा कलेक्टर का नागाराम और केरलापेंदा दौरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 8:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के साथ अब सुकमा में विकास की बयार बह रही है. यहां के धुर पिछड़े इलाके नागाराम और केरलापेंदा में मंगलवार को प्रशासन की टीम पहुंची. खुद जिले के कलेक्टर अमित कुमार ने नागाराम और केरलापेंदा का दौरा किया. इसके साथ ही गांव में उन्होंने जन चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनीं.

नागाराम और केरलापेंदा के ग्रामीणों में जगी उम्मीदें

कलेक्टर अमित कुमार सुदूर वनांचल नागाराम और केरलापेंदा में जैसे ही पहुंचे लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी. चौपाल में बैठे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अपनी-अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. किसी ने राशन की बात कही, तो किसी ने स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं की. कलेक्टर ने हर आवाज़ को गंभीरता से सुना और मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए.

Sukma Collector Visits Nagaram and Keralapenda
सुकमा कलेक्टर पहुंचे नागाराम और केरलापेंदा (ETV BHARAT)

स्कूली शिक्षा का लिया जायजा

कलेक्टर ने नागाराम में निर्माणाधीन माध्यमिक शाला का निरीक्षण किया. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया. इसके अलावा कलेक्टर अमित कुमार ने आंगनवाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया. उन्होंने कहा कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता है. बच्चों को पौष्टिक आहार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई नसीहतें भी दी.

Sukma Collector Holds Jan Chaupal in Nagaram
सुकमा कलेक्टर ने नागाराम में लगाई जन चौपाल (ETV BHARAT)

पीडीएस व्यवस्था का किया निरीक्षण

नागाराम में राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने साफ कहा कि किसी भी ग्रामीण को राशन के लिए परेशान नहीं होना चाहिए. उन्होंने पीडीएस भवन के निर्माण कार्य को तय समय में पूरा करने और मई माह से नियमित वितरण शुरू करने के निर्देश दिए.जल जीवन मिशन के तहत एक सप्ताह में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए, ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को राहत मिल सके.

Collector Amit Kumar inspecting schools
स्कूलों का जायजा लेते कलेक्टर अमित कुमार (ETV BHARAT)

जन चौपाल से समस्याओं का समाधान

नागाराम और केरलापेंदा में आयोजित चौपाल इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा रही. यहां ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखीं बिजली, पानी, सड़क, आवास, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र जैसी मूलभूत जरूरतों को लेकर कलेक्टर ने ग्रामीणों से बात की. कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा. कलेक्टर ने दो सप्ताह के भीतर आवागमन के लिए वाहन उपलब्ध कराने, बैंक खाते खोलने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाने के निर्देश दिए.

Sukma Collector Amit Kumar held Jan Chaupal
सुकमा कलेक्टर अमित कुमार ने लगाई जन चौपाल (ETV BHARAT)

हमारा उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना है. नागाराम और केरलापेंदा जैसे सुदूर क्षेत्रों में हर नागरिक तक शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है. हमने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी समस्या का समाधान समय-सीमा में हो. प्रशासन और जनता मिलकर ही सुकमा को विकास की नई दिशा देंगे- अमित कुमार, कलेक्टर, सुकमा

Sukma Collector Amit Kumar visited the health center.
स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे सुकमा कलेक्टर अमित कुमार (ETV BHARAT)

स्वास्थ्य सेवाओं में कमी पर कलेक्टर हुए नाराज

स्वास्थ्य केंद्र नागाराम के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अमित कुमार ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चिंतलनार पोटाकेबिन में भी व्यवस्थाओं की कमी पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए. चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं बेहतर मिलने पर स्टाफ की सराहना भी की.यह दौरा सिर्फ योजनाओं की समीक्षा नहीं, बल्कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच भरोसे की नई कड़ी बना.

Sukma Collector Amit Kumar speaking with teachers at the school
स्कूल में शिक्षकों से बात करते सुकमा कलेक्टर अमित कुमार (ETV BHARAT)

उत्कल दिवस 2026: परंपरा, संस्कृति और सम्मान का भव्य संगम, राजभवन में आयोजन

शहर में 15 तो गांव में 30 मिनट में पहुंचेगी 108 सेवा , सीएम साय ने 370 नई एंबुलेंस को दिखाई हरी झंडी

SECR की एक और बड़ी उपलब्धि, 30 हजार करोड़ से ज्यादा का माल राजस्व कमाकर बनाया रिकॉर्ड

TAGGED:

AMIT KUMAR VISITED NAGARAM
NAGARAM AND KERALAPENDA
बस्तर का सुकमा जिला
सुकमा में विकास
SUKMA COLLECTOR AMIT KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.