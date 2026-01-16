ETV Bharat / state

सुकमा कलेक्टर अमित कुमार बने टीचर, एजुकेशन सिटी में ली बच्चों की क्लास, पढ़ाई का स्तर परखा

नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा देने के उद्देश्य से कलेक्टर ने एजुकेशन सिटी का निरीक्षण किया.

Sukma Education System
सुकमा कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : January 16, 2026 at 8:46 AM IST

सुकमा: बस्तर में एक तरफ नक्सलवाद को खत्म करने ऑपरेशन तेज किया जा रहा है दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से वहां के रहने वालों को विकसित करने की दिशा में भी काम हो रहा है. नक्सलगढ़ के बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा दिलाने के लिए एजुकेशन सिटी बनाई गई है. जहां बच्चों को काफी सुविधाएं भी मिल रही है. गुरुवार को कलेक्टर अमित कुमार एजुकेशन सिटी पहुंचे और निरीक्षण किया.

एजुकेशन सिटी में कलेक्टर

कलेक्टर ने पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय कन्या शिक्षा परिसर, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पावारास, क्षितिज नीट-जेईई कोचिंग सेंटर, एकलव्य उत्कृष्ट बालिका आवासीय विद्यालय बालाटिकरा, केंद्रीय विद्यालय सुकमा एवं डीएवी स्कूल का भ्रमण कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं, आधारभूत सुविधाओं और पढ़ने पढ़ाने की गुणवत्ता की समीक्षा की.

Sukma Education System
कलेक्टर की बातों का जवाब देते बच्चे (ETV Bharat Chhattisgarh)

छात्रों से कलेक्टर ने पूछे सवाल

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने क्लास में जाकर छात्रों से बात की. उनकी पढ़ाई के स्तर को परखा और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया. उन्होंने बच्चों से सवाल-जवाब कर उनकी समझ, आत्मविश्वास और सीखने की प्रक्रिया का आकलन किया. कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों का शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास समान रूप से जरूरी है.

शिक्षकों को एकेडमिक प्रदर्शन और बेहतर बनाने के निर्देश

कलेक्टर ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सुकमा का निरीक्षण करते हुए मैकेनिकल शाखा के छात्रों से चर्चा की. उन्होंने छात्रों से प्रैक्टिकल वर्क, तकनीकी प्रशिक्षण और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली. साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज के पिछले परीक्षा परिणामों की समीक्षा कर शिक्षकों को अकादमिक प्रदर्शन और बेहतर बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा जिले के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल सकती है, इसलिए इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

स्कूलों का किया दौरा

एजुकेशन सिटी स्थित स्कूलों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने क्लासरूम की व्यवस्था, शिक्षण पद्धति, लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड और अन्य शैक्षणिक संसाधनों का जायजा लिया. उन्होंने शिक्षकों को निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत बच्चों का शैक्षणिक उन्नयन सुनिश्चित किया जाए और इनोवेशन बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए. कलेक्टर ने रसोई कक्ष का निरीक्षण कर स्व-सहायता समूह की दीदियों से बच्चों को देने वाले खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों पर चर्चा की.

छात्रों को कलेक्टर की सलाह

नीट-जेईई की तैयारी के लिए जिला प्रशासन की तरफ से निःशुल्क संचालित क्षितिज कोचिंग सेंटर में कलेक्टर अमित कुमार ने छात्रों को बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया. उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मजबूत नींव, नियमित अभ्यास और अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया. साथ ही छात्रों को आत्मविश्वास बनाए रखने और उपलब्ध संसाधनों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया.

कलेक्ट्रेट से एजुकेशन सिटी तक पेवर ब्लॉक पाथवे निर्माण

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय परिसरों में चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कलेक्ट्रेट से एजुकेशन सिटी तक सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए पेवर ब्लॉक पाथवे निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए. इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर मधु तेता, डीईओ जीआर मंडावी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग हेमन्त सिंहा, एपीसी आशीष राम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

