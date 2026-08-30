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सुकमा पोटाकेबिन में बच्चों की बिगड़ी तबीयत, प्रशासन ने लिया सख्त एक्शन, हटाईं गईं वार्डन

सुकमा के पोलमपल्ली पोटाकेबिन में बच्चों की बीमारी पर प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है. नवीन कश्यप की रिपोर्ट

Sukma Polampalli Pota Cabin
सुकमा पोलमपल्ली पोटा केबिन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2026 at 10:08 PM IST

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सुकमा: छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है. बस्तर में सरकार विकास के दावे कर रही है. इस बीच बस्तर संभाग के सुकमा से बदइंतजामी की खबर सामने आई. यहां के पोलमपल्ली पोटाकेबिन में बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयक बिगड़ गई. 28 और 29 अगस्त को जिला प्रशासन ने दोरनापाल में स्वास्थ्य शिविर लगाया. बच्चों का इलाज किया गया. अब इस मामले में कार्रवाई हुई है.

हरकत में सुकमा कलेक्टर

पोलमपल्ली और आरएमएसए छात्रावास में विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ी. बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई. इसके बाद कलेक्टर ने 29 अगस्त को स्वयं संस्था का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान संचालन में मिली कमियों के चलते अधीक्षिका पदमलता मौर्य को प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. उनकी जगह सहायक शिक्षक वैजयंती चंद्रा को अधीक्षिका का प्रभार सौंपा गया है.

पोटाकेबिन में फिल्टर लगाए गए

बच्चों की सुरक्षा के लिए पोटाकेबिन में सुकमा जिला प्रशासन की तरफ से दो नए वाटर फिल्टर लगाए गए हैं. बच्चों को पानी उबालकर फिर उसे ठंडाकर पीने के लिए दिया जा रहा है. पोटाकेबिन परिसर को सेनेटाइज किया जा रहा है. नालियों और शौचालयों में ब्लिचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है. पीएचई विभाग ने पानी के नमूने लिए हैं, जबकि खाद्य विभाग की टीम ने भोजन के सैंपल लिए हैं. सुकमा जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जांच पड़ताल का काम किया जा रहा है. प्रशासन ने जिले के सभी पोटाकेबिन और छात्रावासों में जिला स्तरीय ऑफिसर्स की तैनाती कर उनकी ड्यूटी लगाई है.

सुकमा में सरकारी हॉस्टल को लेकर प्रशासन सख्त

सुकमा में सरकारी हॉस्टल को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. गंजेनार शासकीय कन्या आश्रम छात्रावास के भवन का मरम्मत कार्य पूरा नहीं हुआ. उसके बावजूद यहां कक्षाएं शुरू कर दी गई. इस मामले में हॉस्टल अधीक्षिका जसबती मांझी को पद से हटा दिया गया है. उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्श लिया जा रहा है.

क्या होता है पोटाकेबिन ?

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के समय बस्तर में पोटा केबिन या पोर्टा केबिन की व्यवस्था शुरू की गई थी. यहां बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है. यह स्कूल और हॉस्टल दोनों प्रकार के होते हैं. यहां विद्यार्थी रहते हैं. उनके खाने पीने सहित अन्य तरह की यहां सुविधाएं दी जाती है. यहां कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है.

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