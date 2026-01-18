सुखवंत सिंह सुसाइड केस, एसआईटी ने दर्ज किये परिजनों के बयान, तेज हुई जांच
एसआईटी टीम आज सुखवंत सिंह के घर पहुंची. जहां टीम ने परिजनों तथा अन्य साक्षी के साथ बातचीत कर डिटेल में बयान लिये.
काशीपुर: किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में एक्शन जारी है. आज मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम चम्पावत एसपी अजय गणपति के नेतृत्व में सुखवंत सिंह के घर पहुंची. एसआईटी टीम ने सुखवंत सिंह केस मामले में परिजनों के बयान दर्ज किये.
बता दें बीते दिनों काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने जमीन की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में परेशान होकर नैनीताल जिले के काठगोदाम स्थित एक होटल में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पूर्व सुखवंत सिंह ने वीडियो बनाया. जिसके वायरल होने के बाद से ही पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया. जिसके बाद सरकार ने आईजी एसआईटी नीलेश आनंद भरणे के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया. जिसके बाद नीलेश आनंद भरणे ने कल काठगोदाम के घटनास्थल जाकर साक्ष्य जुटाए और निरीक्षण किया. उसके बाद आज चम्पावत में एसपी के तौर पर तैनात और एसआईटी टीम सदस्य अजय गणपति के नेतृत्व में एसआईटी टीम ने मृतक किसान सुखवंत सिंह के घर पहुंचकर उसके परिजनों से बातचीत की और बयान दर्ज किए.
मीडिया से बात करते हुए अजय गणपति ने कहा दोनों मामलों में निलेश आनंद भरणे के नेतृत्व में पांच सदस्य एसआईटी का गठन किया गया है. मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया जा चुका है. बीते रोज पूरी टीम ने काठगोदाम स्थित वास्तविक घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है. आज पूरी टीम मृतक के घर पहुंचकर उनके परिजनों तथा अन्य साक्षी के साथ बातचीत कर डिटेल में उनके बयान को दोबारा से दर्ज किया.
काठगोदाम थाने में ट्रांसफर हुई FIR: इससे पहले इस मामले में काशीपुर के आईटीआई थाने में दर्ज FIR को काठगोदाम थाने में ट्रांसफर किया गया है. जिससे जांच पूरी तरह निष्पक्ष और दबावमुक्त तरीके से की जा सके. साथ ही उधम सिंह नगर पुलिस मृतक सुखवंत के परिवार से किसी भी प्रकार का संपर्क या बातचीत नहीं करेगी. इसके साथ ही मृतक के घर पर पहले से तैनात उधम सिंह नगर पुलिस की सुरक्षा हटाकर अब किसी अन्य जिले की पुलिस फोर्स को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिससे परिवार पर किसी तरह का दबाव न बने.
