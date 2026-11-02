हिमाचल में 'शुल्क की सरकार' चला रहे सुक्खू, होटल कारोबारियों पर लगाया बेतहाशा टैक्स वापस ले सरकार: जयराम ठाकुर
जयराम ने आरोप लगाया कि सरकार इससे पहले भी कई ऐसे फैसले ले चुकी है, जिनसे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:44 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में होटल कारोबारियों पर बढ़ाए गए संचालन सहमति शुल्क को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को ‘शुल्क की सरकार’ बताते हुए कहा कि प्रदेश में जनता और कारोबारियों पर लगातार नए शुल्क लगाए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी वित्तीय कमजोरियों को छिपाने के लिए छोटे और मध्यम कारोबारियों पर आर्थिक बोझ डाल रही है. जयराम ने प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से होटल संचालन के लिए सहमति शुल्क में की गई बढ़ोतरी को अनुचित बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की.
छोटे होटलों के शुल्क में 150 फीसदी तक बढ़ोतरी
जयराम ने कहा कि प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटलों के संचालन सहमति शुल्क के ढांचे में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत छोटे होटलों के शुल्क में 150 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है. उन्होंने कहा कि 10 से 13 कमरों वाले ग्रीन श्रेणी के छोटे होटलों को अब पांच साल के लिए 72 हजार रुपये के बजाय 1.80 लाख रुपये देने होंगे. इससे होटल संचालकों पर 1.08 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वहीं, इन होटलों का सालाना शुल्क भी 14,400 रुपये से बढ़ाकर 36 हजार रुपये कर दिया गया है.
बड़े होटलों पर भी बढ़ेगा आर्थिक बोझ
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 20 से अधिक कमरों वाले ऑरेंज श्रेणी के होटलों पर भी नए शुल्क का असर पड़ेगा. इनके लिए पांच साल का संभावित शुल्क 3 से 5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि संशोधित शुल्क व्यवस्था कंसेंट टू एस्टेब्लिश (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) दोनों पर लागू की गई है. शुल्क जमा नहीं करने पर पुराने होटल संचालकों को होटल बंद करने के नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं.
टॉयलेट टैक्स से लेकर फीस बढ़ोतरी तक सरकार पर निशाना
जयराम ने आरोप लगाया कि सरकार इससे पहले भी कई ऐसे फैसले ले चुकी है, जिनसे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है. उन्होंने टॉयलेट टैक्स, पर्यटकों के वाहनों पर लगाए गए टैक्स, स्कूल-कॉलेज की फीस और इलाज से जुड़ी सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े छोटे-छोटे काम करवाने के लिए भी लोगों को तहसीलों में भारी फीस देनी पड़ रही है. सरकार खर्च कम करने और वित्तीय स्थिति सुधारने के बजाय अलग-अलग माध्यमों से लोगों से पैसा वसूलने में लगी है.
होटल कारोबारियों को राहत देने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीमित संसाधनों में काम कर रहे छोटे और मध्यम होटल संचालकों के लिए इतनी अधिक शुल्क वृद्धि सहन करना मुश्किल है. पर्यटन प्रतिष्ठानों की तुलना बड़े औद्योगिक निर्माण संस्थानों से करना उचित नहीं है. उन्होंने सरकार से नए शुल्क ढांचे पर दोबारा विचार करने और बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा पर्यटन कारोबार को प्रभावित करने वाले और आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने वाले फैसलों का विरोध करेगी.
दिल्ली रैली को लेकर मुख्यमंत्री पर कसा तंज
जयराम ने राहुल गांधी के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली को भी निशाने पर लिया. उन्होंने इसे फ्लॉप बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तंज कसा. जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे, लेकिन उन्हें रैली के मंच से बोलने तक का मौका नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग के लिए प्रदेश के संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री को वहां अपेक्षित महत्व नहीं मिला.
'राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही कांग्रेस'
वहीं, भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भी इंडी गठबंधन की रैली को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जनता के जनादेश का सम्मान करने के बजाय राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. सुधीर शर्मा ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर दिए गए बयानों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए ठोस तथ्य और कानूनी आधार होना चाहिए.
ये भी पढ़ें: 'हिमाचल में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, शपथ ग्रहण में असम के सीएम को भी देंगे न्योता'
ये भी पढ़ें: 'जिस मां के पेट से सुक्खू पैदा हुआ, आज उसी को गाली दे रहा है', EVM के बहाने कांग्रेस पर बरसे हिमंत सरमा