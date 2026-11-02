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हिमाचल में 'शुल्क की सरकार' चला रहे सुक्खू, होटल कारोबारियों पर लगाया बेतहाशा टैक्स वापस ले सरकार: जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में होटल कारोबारियों पर बढ़ाए गए संचालन सहमति शुल्क को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को ‘शुल्क की सरकार’ बताते हुए कहा कि प्रदेश में जनता और कारोबारियों पर लगातार नए शुल्क लगाए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी वित्तीय कमजोरियों को छिपाने के लिए छोटे और मध्यम कारोबारियों पर आर्थिक बोझ डाल रही है. जयराम ने प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से होटल संचालन के लिए सहमति शुल्क में की गई बढ़ोतरी को अनुचित बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की.

छोटे होटलों के शुल्क में 150 फीसदी तक बढ़ोतरी