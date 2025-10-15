ETV Bharat / state

सरकार को सुख: वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में जीती कानूनी लड़ाई, खजाने में आएंगे 401 करोड़

सुक्खू सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट में वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले को लेकर अहम लड़ाई जीत गई है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 9:50 PM IST

शिमला: गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार के लिए एक सुख की खबर है. हिमाचल ने शिमला के पास छराबड़ा में स्थित होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में अहम कानूनी लड़ाई जीती है. अब राज्य सरकार के खजाने में इस संपत्ति से 401 करोड़ रुपए आएंगे. मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड (एमआरएल) कंपनी को वाइल्ड फ्लावर हॉल की संपत्ति से 401 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी और अब राज्य इस कंपनी का एकमात्र स्वामी होगा.

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार स्टेट यानी राज्य अब जॉइंट वेंचर कंपनी (जेवीसी) के बैंक में जमा राशि, शेयर होल्डिंग्स और पूंजी के विरुद्ध अग्रिम राशि के 50 प्रतिशत का एकमात्र स्वामी बन गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में 14 अक्टूबर को फैसला पारित किया है. उस फैसले के अनुसार जेवीसी के लगभग 320 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस राज्य को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे. इसके अलावा अदालत ने आरबिटरेरी फैसले के अनुसार राज्य को 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया है. साथ ही जेवीसी में ईस्ट इंडिया होटल्स (ईआईएच) की संपूर्ण शेयर होल्डिंग 136 करोड़ रुपये की राशि भी राज्य को हस्तांतरित की जाएगी. यही नहीं, इसके अलावा राशि का केवल 50 प्रतिशत यानी 68 करोड़ रुपये ही ईआईएच को हस्तांतरित किए जाएंगे. यह धनराशि ईआईएच की तरफ से जेवीसी में जमा की गई 136 करोड़ रुपये की पूंजी के बदले में वापस होगी. इससे राज्य को 68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा. मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड यानी एमआरएल पहले वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति का संचालन करने वाली ईस्ट इंडिया होटल और राज्य की संयुक्त उद्यम यानी जेवीसी कंपनी थी.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शिमला में जारी बयान में कहा कि तीन दशक से ये कानूनी लड़ाई चल रही थी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले को गंभीरता से लिया और राज्य सरकार के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी, 2024 के अपने आदेश में वाइल्ड फ्लावर हॉल की संपूर्ण संपत्ति का कब्जा और स्वामित्व राज्य के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया था. फिर राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2025 को संपत्ति का भौतिक कब्जा फिजिकल पोजेशन और स्वामित्व हासिल कर लिया था.

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा था. इससे पहले राज्य को इस संपत्ति से कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा था. प्रवक्ता ने कहा कि इससे पहले भी राज्य सरकार की तरफ से मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखे गए पक्ष के कारण करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना की रॉयल्टी को लेकर हिमाचल के पक्ष में फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य को संबंधित प्रोजेक्ट का संचालन कर रही कंपनी से अब 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी. इससे हिमाचल को प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये से अधिक की आय हो रही है. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाइल्ड फ्लावर हॉल के संदर्भ में आए फैसले पर खुशी जताई है.

TAGGED:

HP GOVT WINS WILDFLOWER HALL CASE
HIMACHAL HIGH COURT
वाइल्ड फ्लावर हॉल
हिमाचल हाईकोर्ट
HIMACHAL WILDFLOWER HALL

