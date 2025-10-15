ETV Bharat / state

सरकार को सुख: वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में जीती कानूनी लड़ाई, खजाने में आएंगे 401 करोड़

शिमला: गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार के लिए एक सुख की खबर है. हिमाचल ने शिमला के पास छराबड़ा में स्थित होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में अहम कानूनी लड़ाई जीती है. अब राज्य सरकार के खजाने में इस संपत्ति से 401 करोड़ रुपए आएंगे. मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड (एमआरएल) कंपनी को वाइल्ड फ्लावर हॉल की संपत्ति से 401 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी और अब राज्य इस कंपनी का एकमात्र स्वामी होगा.

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार स्टेट यानी राज्य अब जॉइंट वेंचर कंपनी (जेवीसी) के बैंक में जमा राशि, शेयर होल्डिंग्स और पूंजी के विरुद्ध अग्रिम राशि के 50 प्रतिशत का एकमात्र स्वामी बन गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में 14 अक्टूबर को फैसला पारित किया है. उस फैसले के अनुसार जेवीसी के लगभग 320 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस राज्य को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे. इसके अलावा अदालत ने आरबिटरेरी फैसले के अनुसार राज्य को 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया है. साथ ही जेवीसी में ईस्ट इंडिया होटल्स (ईआईएच) की संपूर्ण शेयर होल्डिंग 136 करोड़ रुपये की राशि भी राज्य को हस्तांतरित की जाएगी. यही नहीं, इसके अलावा राशि का केवल 50 प्रतिशत यानी 68 करोड़ रुपये ही ईआईएच को हस्तांतरित किए जाएंगे. यह धनराशि ईआईएच की तरफ से जेवीसी में जमा की गई 136 करोड़ रुपये की पूंजी के बदले में वापस होगी. इससे राज्य को 68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा. मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड यानी एमआरएल पहले वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति का संचालन करने वाली ईस्ट इंडिया होटल और राज्य की संयुक्त उद्यम यानी जेवीसी कंपनी थी.