कर्ज से होगा नए साल का स्वागत, 2026 शुरू होने से पहले 1000 करोड़ का लोन लेगी सुक्खू सरकार

शिमला: नए साल यानी 2026 में जनवरी माह के पहले दिन गुरुवार है. इस दिन सरकारी कर्मचारियों को वेतन व पेंशनर्स को पेंशन का खास इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि ये नए साल के स्वागत का दिन है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार साल शुरू होने से ऐन एक दिन पहले एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी. कर्ज की ये रकम 15 साल के लिए ली जा रही है. इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. वित्त विभाग के सचिव आईएएस राकेश कंवर की तरफ से जारी की गई. अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2025 यानी साल के अंतिम दिन ये रकम सरकार के खजाने में आ जाएगी. कर्ज की इस रकम के लिए तय नियमों के अनुसार ऑक्शन होगी. ये ऑक्शन 30 दिसंबर को तय की गई है. सरकारी अधिसूचना में कर्ज लेने का मकसद विकास कार्य बताए गए हैं. यानी कर्ज की ये रकम विकास कार्यों पर खर्च होगी. दर हकीकत राज्य सरकार को हर महीने कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है. नए साल से ओल्ड पेंशन स्कीम का बोझ भी बढ़ने वाला है. ऐसे में सरकार की नजर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर टिकी है. वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना (Notification)