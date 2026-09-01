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अब सुक्खू सरकार खुद लेगी सभी छह यूनिवर्सिटीज के वित्तीय फैसला, वित्त सचिव होंगे कमेटी के मुखिया, मानसून सेशन में कुल छह बिल

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सभी छह विश्वविद्यालयों से जुड़े वित्तीय फैसले अब सरकार खुद लेगी. यूनिवर्सिटीज में फाइनेंस कमेटी के मुखिया अब राज्य सरकार के वित्त सचिव होंगे. इससे पहले फाइनेंस कमेटी की अगुवाई वाइस चांसलर या उनके किसी नॉमिनी की तरफ से की जाती रही है. राज्य सरकार ने इस फैसले को लेकर विधानसभा के मानसून सेशन में बिल पेश किया है. इस मानसून सेशन में कुल छह बिल रखे गए हैं. सेशन तीन सितंबर को खत्म हो रहा है. ऐसे में दो दिन की अवधि में ये बिल पारित करने होंगे.

राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सभी छह यूनिवर्सिटीज में अब नई भर्तियों की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होंगी. सुक्खू सरकार का मकसद है कि यूनिवर्सिटीज में वित्तीय अनुशासन और भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बिल सदन के पटल पर रखा जाए. इसके लिए सुक्खू सरकार ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक-2026 पटल पर रखा है. इस बिल को कल यानी बुधवार 2 सितंबर को सदन में चर्चा के लिए लिया जाएगा.

हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में मंगलवार पहली सितंबर को कुल छह बिल पटल पर रखे गए. सेशन की अवधि अब केवल दो दिन की है. ऐसे में ये सभी बिल दो दिन के भीतर पारित होने हैं. यदि राज्य में यूनिवर्सिटीज से संबंधित बिलों की बात की जाए तो इसके दायरे में एचपीयू शिमला, चौधरी सरवण कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी सोलन, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, हिमाचल प्रदेश तकनीकी यूनिवर्सिटी हमीरपुर, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक मंडी शामिल है.