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गांधी जयंती पर हिमाचल के 1471 कामगार परिवारों को बड़ा तोहफा, खातों में पहुंचेगी 5.78 करोड़ की मदद

शिक्षा से लेकर शादी और इलाज तक, निर्माण श्रमिकों के लिए कई योजनाओं के तहत जारी होगी आर्थिक सहायता.

कामगार परिवारों को तोहफा
कामगार परिवारों को तोहफा (@HPBOCWWB)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
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शिमला: गांधी जयंती के मौके पर हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके पात्र आश्रितों के लिए सरकार आर्थिक मदद का बड़ा पैकेज जारी करने जा रही है. प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के 1,471 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 5.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इस सहायता में बच्चों की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विवाह, दुर्घटना मृत्यु एवं अंत्येष्टि, मातृत्व-पितृत्व, बालिका जन्म और दिव्यांगता जैसी अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है.

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गांधी जयंती के अवसर पर यह वित्तीय सहायता लाभार्थियों को हस्तांतरित करेंगे. राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी.

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा, "राज्य सरकार श्रमिकों और समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके पात्र आश्रितों को विभिन्न योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से देने के लिए बोर्ड लगातार काम कर रहा है. वित्तीय सहायता का भुगतान प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किया जाएगा".

968 बच्चों की पढ़ाई के लिए 2.74 करोड़

बोर्ड के मुताबिक सबसे बड़ी राशि शिक्षा सहायता योजना के तहत जारी की जाएगी. पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 968 लाभार्थियों को 2.74 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा विवाह सहायता योजना के तहत 359 लाभार्थियों को 1.83 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.

महिलाओं के आवास के लिए भी मदद

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत विधवा, एकल, बेसहारा और दिव्यांग महिलाओं को मकान निर्माण के लिए 45.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है. वहीं, दुर्घटना मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत 21 मामलों में 54.20 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के तहत 30 लाभार्थियों को 7.14 लाख रुपये, जबकि बालिका जन्म उपहार योजना के तहत 15 बालिकाओं के परिवारों को 7.65 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित 10 आश्रितों को 2.15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी. वहीं, दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत एक लाभार्थी को 25 हजार रुपये जारी किए जाएंगे.

किस जिले में कितनी राशि पहुंचेगी?

बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अलग-अलग जिलों और उप-कार्यालयों के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी. कांगड़ा, 270 लाभार्थी, 1 करोड़ रुपये, हमीरपुर 225 लाभार्थी, 76.74 लाख रुपए, चंबा 164 लाभार्थी, 70.54 लाख रूपये, मंडी 171 लाभार्थी, 64.80 लाख रुपये, सिरमौर 140 लाभार्थी, 51.80 लाख रुपये, किन्नौर 126 लाभार्थी, 48.39 लाख रुपये, शिमला 88 लाभार्थी, 45.58 लाख रुपये, ऊना, 72 लाभार्थी, 33.93 लाख रुपये, बिलासपुर 104 लाभार्थी, 32.98 लाख रुपये, सोलन 63 लाभार्थी, 30.51 लाख रुपये व कुल्लू 48 लाभार्थी, 21.43 लाख रुपये की राशि पहुंचेगी.

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