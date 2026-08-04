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गरीब परिवारों को ₹10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देगी सुक्खू सरकार, बेहद कम प्रीमियम पर मिलेगा सुरक्षा कवच

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की स्वास्थ्य विभाग की बैठक
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की स्वास्थ्य विभाग की बैठक (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 7:57 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब आर्थिक तंगी किसी गरीब परिवार के इलाज में सबसे बड़ी बाधा नहीं बनेगी. प्रदेश सरकार ऐसी नई स्वास्थ्य बीमा नीति लेकर आ रही है, जिसके तहत गरीब परिवारों को मात्र बेहद कम प्रीमियम पर ₹10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा. अगर यह योजना लागू होती है तो हिमाचल देश का पहला राज्य होगा, जहां इतनी कम प्रीमियम राशि पर इतने बड़े स्तर का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा.

सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के करीब 10 लाख परिवार इस योजना के दायरे में आएं, ताकि गंभीर बीमारी की स्थिति में किसी भी जरूरतमंद को इलाज के लिए दर-दर न भटकना पड़े और न ही आर्थिक मजबूरी के कारण उपचार से वंचित रहना पड़े. इसके साथ ही बड़े और उच्च स्तरीय अस्पतालों को भी इस बीमा योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकें.

स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नई स्वास्थ्य बीमा नीति का प्रारूप तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत विभिन्न वर्गों के लगभग 10 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा और सूचीबद्ध बड़े अस्पतालों में भी इस बीमा सुविधा का लाभ मिल सकेगा.

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं होगी मजबूत'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रही है. अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. बेहतर उपचार के लिए मेडिकल जांच सेवाओं के स्वचालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि मरीजों को समय पर जांच, शीघ्र रिपोर्ट और अधिक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें".

उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों और सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जा रहा है, जिससे लोगों को अपने घर के नजदीक ही बेहतर इलाज उपलब्ध हो सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एम्स, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चिकित्सा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों को और सशक्त बनाने को कहा. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हिमाचल में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करना है, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े.

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