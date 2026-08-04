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गरीब परिवारों को ₹10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देगी सुक्खू सरकार, बेहद कम प्रीमियम पर मिलेगा सुरक्षा कवच

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब आर्थिक तंगी किसी गरीब परिवार के इलाज में सबसे बड़ी बाधा नहीं बनेगी. प्रदेश सरकार ऐसी नई स्वास्थ्य बीमा नीति लेकर आ रही है, जिसके तहत गरीब परिवारों को मात्र बेहद कम प्रीमियम पर ₹10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा. अगर यह योजना लागू होती है तो हिमाचल देश का पहला राज्य होगा, जहां इतनी कम प्रीमियम राशि पर इतने बड़े स्तर का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा.

सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के करीब 10 लाख परिवार इस योजना के दायरे में आएं, ताकि गंभीर बीमारी की स्थिति में किसी भी जरूरतमंद को इलाज के लिए दर-दर न भटकना पड़े और न ही आर्थिक मजबूरी के कारण उपचार से वंचित रहना पड़े. इसके साथ ही बड़े और उच्च स्तरीय अस्पतालों को भी इस बीमा योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकें.

स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नई स्वास्थ्य बीमा नीति का प्रारूप तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत विभिन्न वर्गों के लगभग 10 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा और सूचीबद्ध बड़े अस्पतालों में भी इस बीमा सुविधा का लाभ मिल सकेगा.