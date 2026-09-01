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हिमाचल में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नई नीति बनाने का कोई विचार नहीं, राज्य में सेवाएं दे रहे 26724 आउटसोर्स कर्मचारी

मानसून सत्र के दौरान सदन में सीएम सुक्खू ( @CM Sukhu )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. हिमाचल प्रदेश में इस समय 26724 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है. भाजपा विधायकों डॉ. हंसराज व इंद्र सिंह गांधी ने आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सरकार से सवाल किया था. मंगलवार को अतारांकित सवालों की सूची में ये सवाल संख्या नंबर 1830 के तौर पर दर्ज था. भाजपा सदस्य जानना चाहते थे कि राज्य में विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों व अन्य सरकारी संस्थानों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं. साथ ही ये भी पूछा था कि क्या राज्य सरकार इनके लिए नई आउटसोर्स नीति बनाने का विचार रखती है? सवाल वित्त विभाग से जुड़ा हुआ था, लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जवाब दिया गया. सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि सभी विभागों, निगमों-बोर्डों आदि में 26724 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं. आगे जवाब में कहा गया कि जहां तक इनके लिए नई आउटसोर्स नीति बनाने का संबंध है, इस संदर्भ में सरकार के पास ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है. अस्थाई चालकों के 3100 आवेदन, अभी नियुक्ति पत्र का विचार नहीं