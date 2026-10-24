इस दिन से हिमाचल में इतनी लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, जानें कब होगा ऐलान?
सुक्खू सरकार अपनी 10 गारंटियों में से एक महिलाओं को ₹1500 देने की योजना को जल्द धरातल पर उतारने जा रही है. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:29 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लाखों महिलाओं को आर्थिक संबल देने और परिवारों के बिजली खर्च का बोझ कम करने वाली प्रस्तावित योजना को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की तैयारी है.
योजना को लेकर 11 दिसंबर की तारीख अहम मानी जा रही है. इस दिन सरकार 3,06,947 महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान कर सकती है. हालांकि, इस संबंध में सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. यदि योजना को हरी झंडी मिलती है, तो प्रदेश की हजारों नहीं, सीधे लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है.
योजना की तैयारियों के बीच सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में अब तक कुल 2,76,493 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है. इन परिवारों में 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये देने का प्रस्ताव है. सरकार की योजना केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, इसके तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का भी ऐलान किया जा सकता है. इससे परिवारों को महंगाई के बीच घरेलू खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है.
वित्तीय पहलुओं का आकलन, योजना को लेकर तैयारियां तेज
योजना को लागू करने से पहले प्रदेश सरकार वित्तीय संस्थानों और इससे जुड़ी आर्थिक देनदारियों का आकलन कर रही है. सरकार के स्तर पर लाभार्थियों के आंकड़ों, पात्रता और योजना के क्रियान्वयन से संबंधित तैयारियों पर काम किया जा रहा है. योजना के तहत कितनी राशि की आवश्यकता होगी और पात्र परिवारों तक इसका लाभ किस तरह पहुंचाया जाएगा, इन पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की प्रक्रिया तय की जा सकती है.
यदि प्रस्तावित योजना लागू होती है, तो पात्र महिलाओं को मिलने वाली 1,500 रुपये की सहायता घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है. वहीं, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान लागू होने पर पात्र परिवारों को बिजली खर्च में राहत मिल सकती है. फिलहाल प्रदेश की महिलाओं और परिवारों की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जरूरतमंद परिवारों के कल्याण और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना भी इसी उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके.
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "योजना के तहत अब तक 2.76 लाख से अधिक परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है. इन सत्यापित परिवारों में 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की तीन लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे पात्र महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ ही परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी".
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठा रही है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी बेहतर हो और उन्हें आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलें.
यहां समझ किन्हे मिलेंगे 1500 रुपए?
हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत अब तक 2,76,493 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है. इन सत्यापित परिवारों में सभी आयु वर्ग की महिलाओं की कुल संख्या 3,70,651 सामने आई है. अब योजना के तहत आर्थिक सहायता के दायरे में आने वाली महिलाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की 3,06,947 महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें सरकार के वादे के अनुसार हर महीने 1500 रुपये की सहायता मिलनी है.
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया है. सत्यापन के बाद इस आयु वर्ग की 3,06,947 महिलाओं का आंकड़ा सामने आया है. वहीं, सत्यापित परिवारों में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को पहले ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं. ऐसे में योजना के तहत सहायता की पात्रता तय करते समय महिलाओं की आयु एक अहम आधार है.
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