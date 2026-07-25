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हिमाचल में विदेशी नौकरी का नया रास्ता खोलेगी सरकार, अब भाषा बनेगी पासपोर्ट, युवाओं के लिए शुरू होंगे विदेशी भाषा कोर्स

शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के नए दरवाजे खुलने की तैयारी शुरू हो गई है. अब केवल तकनीकी योग्यता ही नहीं, विदेशी भाषा का ज्ञान भी युवाओं को बेहतर वेतन वाली नौकरियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा. इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में विदेशी भाषा के विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं. सरकार का मानना है कि भाषा की बाधा दूर होने से हिमाचली युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार में अवसर बढ़ेंगे और उन्हें सुरक्षित व सम्मानजनक रोजगार मिल सकेगा. इसके साथ ही विदेशों में कार्यरत हिमाचली युवाओं की सुरक्षा, सहायता और निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राज्य सरकार सीधे उनके संपर्क में रह सके.

विदेशी भाषा पाठ्यक्रम होंगे शुरू

शिमला में शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के जरिए कुशल युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है. सीएम सुक्खू ने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए नए विदेशी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर वेतन पैकेज वाली नौकरियां हासिल करने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि विदेशों में रोजगार प्राप्त कर चुके हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और कल्याण करने के लिए सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है. यह प्लेटफॉर्म विदेश में कार्यरत युवाओं का डेटा उपलब्ध रखने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.