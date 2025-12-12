ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार ने ऐसे कमाएगी दो हजार करोड़ रुपए, पावर प्रोजेक्टों से वसूला जाएगा लैंड रेवेन्यू, अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पावर प्रोजेक्टों से लैंड रेवेन्यू के रूप में दो हजार करोड़ रुपए कमाएगी.

सुक्खू सरकार पावर प्रोजेक्टों से कमाएगी दो हजार करोड़ रुपए
सुक्खू सरकार पावर प्रोजेक्टों से कमाएगी दो हजार करोड़ रुपए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 8:16 PM IST

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने खजाने को सुख की सांस दिलाने का उपाय किया है. सुक्खू सरकार ने बिजली परियोजनाओं से दो प्रतिशत लैंड रेवेन्यू वसूल कर एक हजार करोड़ रुपए की कमाई का जरिया निकाला है. लैंड रेवेन्यू का पहले आकलन किया गया था. अब भू-व्यवस्था विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार राज्य की ऐसी जमीन, जिसे गैर कृषक कार्यों में प्रयोग किया गया है, वहां स्थापित बिजली परियोजनाओं पर दो फीसदी लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा. ये रकम परियोजना के औसत बाजार मूल्य का दो फीसदी है.

ईटीवी भारत ने इस संदर्भ में 3 दिसंबर को पहले भी समाचार प्रकाशित किया था कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने लैंड रेवेन्यू का रेट अधिसूचित किया है. राज्य सरकार के सैटलमेंट डिपार्टमेंट के बंदोबस्त अधिकारियों ने लैंड रेवेन्यू की रिपोर्ट तैयार की थी. उसके बाद शुक्रवार को संबंधित विभाग यानी सैटलमेंट डिपार्टमेंट ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार राज्य में चल रही बिजली परियोजनाओं को सालाना दो फीसदी लैंड रेवेन्यू देना होगा. ये रेवेन्यू बिजली परियोजना के औसत बाजार मूल्य का दो फीसदी होगा. अब आपत्तियों व उनके निस्तारण के बाद रेवेन्यू वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

भू-व्यवस्था विभाग द्वारा जारी अधिसूचना
भू-व्यवस्था विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (Notification)
सैटलमेंट डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन
सैटलमेंट डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन (Notification)

किस जिला से कितना रेवेन्यू?

अभी किन्नौर जिला से 454.55 करोड़, शिमला जिला में स्थापित बिजली परियोजनाओं से 314.26 करोड़, बिलासपुर जिला की परियोजनाओं से 346.177 करोड़, सिरमौर जिला से 10.68 करोड़ रुपए से अधिक रेवेन्यू मिलेगा. बड़ी परियोजनाओं की बात की जाए तो अकेले किन्नौर जिला में स्थापित 1000 मेगावाट की करछम वांगतू परियोजना से 155 करोड़ रुपए से अधिक रेवेन्यू हासिल होगा. डेढ़ हजार मेगावाट की नाथपा-झाकड़ी परियोजना से 222 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे. शिमला जिला के रामपुर में स्थापित एसजेवीएनएल परियोजना से 222.60 करोड़ की भू-राजस्व मिलेगा. रामपुर में ही एसजेवीएनएल की एक अन्य परियोजना से 61 करोड़ रुपए से अधिक हासिल होंगे. इसी कड़ी में बिलासपुर जिला में बीबीएमबी से 227.45 व एनटीपीसी परियोजना से 118.72 करोड़ का भू-राजस्व खजाने में आएगा.

उल्लेखनीय है कि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इससे पूर्व वाटर सेस के जरिए पैसा कमाने की कवायद शुरू की थी. ये कवायद कानूनी दांवपेच में उलझ गई. हालांकि सरकार ने कुछ वाटर सेस जुटा लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पावर कंपनियों ने केस लड़ा व वाटर सेस वापस करना पड़ा. अब उसके बाद राज्य की नदियों के सहारे चल रही 180 से अधिक बिजली परियोजनाओं के औसत बाजार मूल्य पर दो फीसदी लैंड रेवेन्यू लगाने से खजाने को सालाना दो हजार करोड़ रुपए तक आएंगे.

