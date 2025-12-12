ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार ने ऐसे कमाएगी दो हजार करोड़ रुपए, पावर प्रोजेक्टों से वसूला जाएगा लैंड रेवेन्यू, अधिसूचना जारी

सुक्खू सरकार पावर प्रोजेक्टों से कमाएगी दो हजार करोड़ रुपए ( ETV Bharat )