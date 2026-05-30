सरकारी नौकरी में नियुक्ति से पहले होगा डोप टेस्ट, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला
हिमाचल में अब अब सरकारी नौकरी में नियुक्ति से पहले प्रदेश सरकार अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट करवाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 2:17 PM IST
शिमला: हिमाचल सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और अहम कदम उठाया है. युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने और सरकारी सेवाओं में स्वस्थ एवं जिम्मेदार कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अब नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट कराएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद सभी विभागों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और भर्ती प्रक्रिया में डोप परीक्षण को शामिल करने की तैयारी शुरू करने को कहा गया है.
कब मिलेगी लंबित ग्रेच्युटी एवं लीव इनकैशमेंट ?
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने को कहा, ताकि प्रदेश सरकार इन मामलों में उचित फैसला ले सके.
इस पोस्ट के 500 पद भरेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया है और नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. युवाओं को नशे की बुराई से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. सीएम सुक्खू ने विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि इन्हें शीघ्र भरा जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 500 पद भरने का फैसला लिया है.
वन विभाग को निर्देश- गिरे पेड़ों को जल्द हटाया जाए
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में आए तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों की जानकारी इकट्ठी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गिरे हुए पेड़ों को हटाने में देरी से राज्य को संसाधनों की हानि होती है. इसलिए वन विभाग प्राथमिकता के आधार पर इनका जल्द निष्पादन और निस्तारण सुनिश्चित करे.