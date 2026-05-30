ETV Bharat / state

सरकारी नौकरी में नियुक्ति से पहले होगा डोप टेस्ट, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला

हिमाचल में अब अब सरकारी नौकरी में नियुक्ति से पहले प्रदेश सरकार अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट करवाएगी.

Sukhu Govt will conduct dope tests on candidates
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और अहम कदम उठाया है. युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने और सरकारी सेवाओं में स्वस्थ एवं जिम्मेदार कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अब नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट कराएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद सभी विभागों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और भर्ती प्रक्रिया में डोप परीक्षण को शामिल करने की तैयारी शुरू करने को कहा गया है.

कब मिलेगी लंबित ग्रेच्युटी एवं लीव इनकैशमेंट ?

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने को कहा, ताकि प्रदेश सरकार इन मामलों में उचित फैसला ले सके.

इस पोस्ट के 500 पद भरेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया है और नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. युवाओं को नशे की बुराई से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. सीएम सुक्खू ने विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि इन्हें शीघ्र भरा जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 500 पद भरने का फैसला लिया है.

वन विभाग को निर्देश- गिरे पेड़ों को जल्द हटाया जाए

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में आए तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों की जानकारी इकट्ठी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गिरे हुए पेड़ों को हटाने में देरी से राज्य को संसाधनों की हानि होती है. इसलिए वन विभाग प्राथमिकता के आधार पर इनका जल्द निष्पादन और निस्तारण सुनिश्चित करे.

ये भी पढ़ें: इस दिन होगी इतिहास और अर्थशास्त्र के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थी ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

ये भी पढ़ें: JBT भर्ती परीक्षा 13 से 16 जून तक होगी आयोजित, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

ये भी पढ़ें: सहायक स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 813 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित

TAGGED:

DOPE TESTS ON GOVT JOB CANDIDATES
SUKHU GOVT WILL CONDUCT DOPE TESTS
CM SUKHU ON CHITTA TRAFFICKING
HP JUNIOR OFFICE ASSISTANT 500 POST
SUKHU GOVT ON CANDIDATES DOPE TEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.