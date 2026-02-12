5 साल के लिए भर्ती होंगे "इंग्लिश-मैथ टीचर", साल में सिर्फ 10 महीने ही मिलेगा फिक्स मानदेय, गजट अधिसूचना जारी
हिमाचल के स्कूलों में नई नीति के तहत सुक्खू सरकार ने गणित और अंग्रेजी के शिक्षक नियुक्त करने का फैसला लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:44 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही एक नई नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों में गणित और अंग्रेजी के शिक्षक नियुक्त करने जा रही है. इस नई नीति के तहत सरकार 5 साल की अवधि के लिए 30 हजार के फिक्स मानदेय पर "प्रोफेशनल्स इंग्लिश-मैथमेटिक्स टीचर" भर्ती किए जाएंगे. इन शिक्षकों को साल में केवल 10 महीने ही मानदेय मिलेगा. इसको लेकर अधिसूचना गजट में जारी कर दी गई है. राज्य सरकार ने पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाने का फैसला लिया है. इसी को देखते हुए स्कूलों में इस नई नीति के तहत अंग्रेजी और गणित के अध्यापक नियुक्त किए जाने हैं.
'छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए नई नीति से होगी नियुक्ति'
राज्य सरकार का कहना है कि पहली से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी को अनिवार्य करना प्रदेश के शिक्षा स्तर में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राज्य सरकार ने माना कि राज्य स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर शिक्षकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है. पूर्व में पीटीए, एसएमसी और उपमंडल स्तर पर शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन प्रतिभाशाली पेशेवरों की नियुक्ति नहीं हो सकी. राज्य सरकार का दावा है कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप और राज्य की वित्तीय क्षमता के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी. प्रदेश में एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए योग्यता के आधार पर पारदर्शी भर्ती की जाएगी. सरकार का कहना है कि राज्य में छात्रों के लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार ने गहन विचार-विमर्श के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी और गणित शिक्षक नियुक्त करने के लिए ये नई योजना शुरू करने का फैसला लिया है. इस योजना के तहत अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की नियुक्ति किसी भी स्वीकृत टीजीटी और पीजीटी पद की जगह नहीं की जाएगी. बल्कि उन्हें विशेष रूप से केवल इस नई योजना के अंतर्गत ही नियुक्त किया जाएगा.
अकादमिक वर्ष में केवल 10 महीने मिलेगा इतना मानदेय
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस योजना के तहत भर्ती किए गए इंग्लिश मैथ टीचर CBSE स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और दूसरे सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया जा सकते हैं. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि यह नियुक्तियां सरकारी स्कूलों में स्वीकृत टीजीटी और पीजीटी पदों का अगेंस्ट नहीं की जाएगी. सरकार ने साफ किया है कि इस शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के लाभ नहीं मिलेंगे. केवल इस योजना के तहत निर्धारित लाभ ही प्रदान किए जाएंगे. योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को प्रति माह 30 हजार रुपए का निश्चित मानदेय मिलेगा. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि एक शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 महीने ही मानदेय प्राप्त होगा. हालांकि सरकार ने इसमें सरकार के अनुमोदन पर वार्षिक वृद्धि होने की बात भी कही है.
इन नियमों और शर्तों के आधार पर होगी भर्ती
गजट पर प्रकाशित अधिसूचना में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि नियुक्त किए गए अंग्रेजी और गणित शिक्षक किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले किसी भी प्रकार के लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे. इन शिक्षकों की नियुक्ति 5 सालों की अवधि के लिए की जाएगी. विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार इन शिक्षकों को किसी भी तरह के सरकारी स्कूलों में तैनात कर सकता है. इन नियुक्तियों में आरक्षण नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा और सभी नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर अथवा सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य भर्ती एजेंसी के जरिए की जाएंगी. 25 से 45 वर्ष तक की आयु के लोग भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं. भर्ती के लिए दोनों विषय गणित और अंग्रेजी में पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री के साथ-साथ B.Ed योग्यता भी अनिवार्य की गई है.