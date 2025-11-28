फिर लोन लेगी सुक्खू सरकार, चार साल के लिए 350 करोड़ कर्ज की अधिसूचना

फिर लोन लेगी सुक्खू सरकार, चार साल के लिए 350 करोड़ कर्ज की अधिसूचना
हिमाचल प्रदेश पर धीरे-धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है.
Published : November 28, 2025 at 7:57 PM IST
शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक बार फिर से लोन लेने जा रही है. राज्य सरकार ने इस बार 350 करोड़ रुपये कर्ज लेने का फैसला लिया है. इस रकम के लिए 2 दिसंबर को आरबीआई के माध्यम से नीलामी होगी. राज्य सरकार के वित्त विभाग की तरफ से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. कर्ज की ये रकम 3 दिसंबर को राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी.
उल्लेखनीय है कि कर्ज की ये रकम एक तरह से मीडियम टर्म लोन के रूप में है. इसके लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से मंजूरी पहले ही ले ली है. कर्ज की ये रकम राज्य का सामान्य कामकाज चलाने के लिए होगी. हिमाचल को इस वर्ष केंद्र सरकार से सबसे कम राजस्व घाटा अनुदान मिलने के कारण राज्य सरकार को वित्तीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. सुक्खू सरकार दिसंबर तक इसी तरह मीडियम या शॉर्ट टर्म लोन लेकर खजाने को चलाएगी.
आखिरी तिमाही के तहत नए साल में जनवरी से मार्च तक की अवधि के लिए केंद्र सरकार से अलग से लोन लिमिट मिलने की उम्मीद है. फिर उसके बाद हिमाचल सरकार के लिए नए साल का सफर आसान हो सकेगा. पहली अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा. साथ ही 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी नए साल में लागू हो जाएंगी. राज्य सरकार को उम्मीद है कि नए वित्त आयोग की सिफारिशों में राजस्व घाटा अनुदान में कटौती नहीं होगी.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस से पहले भी 300 करोड़ का लोन लिया था. हर महीने का वेतन व पेंशन अदायगी का खर्च 2000 करोड़ रुपये है. राज्य के खुद के संसाधन कम हैं. इस कारण सरकार को कर्ज लेकर काम निकालना पड़ता है.
