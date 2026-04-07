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ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन, दिन में नो एक्सटेंशन के ऑर्डर, शाम को मार दी पलटी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को प्रशासनिक फैसलों का ऐसा उलटफेर देखने को मिला, जिसने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मंगलवार दिन में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सेवा विस्तार, री-एम्प्लॉयमेंट और पुनः नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए, वहीं शाम होते-होते उसी फैसले पर यू-टर्न लेते हुए सरकार ने PWD के SDO मनसा राम को छह महीने की पुनः नियुक्ति दे दी. दरअसल, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर्सनल नीरज कुमार की ओर से जारी आदेशों में साफ कहा गया था कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के सेवा विस्तार या पुनः नियुक्ति से जुड़ा कोई प्रस्ताव न भेजा जाए, और यदि आता भी है तो उसे किसी स्तर पर स्वीकार न किया जाए. लेकिन कुछ ही घंटों में अतिरिक्त मुख्य सचिव, PWD की ओर से मनसाराम की पुनः नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए. इस अचानक बदले रुख को लपकते हुए विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी सरकार की किरकिरी हो रही है. बता दें कि इससे पहले भी चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार देने के सरकार पर आरोप लगते रहे हैं. PWD में SDO को पुनः नियुक्ति (Notification) प्रस्तावों पर पूरी तरह रोक