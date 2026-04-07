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ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन, दिन में नो एक्सटेंशन के ऑर्डर, शाम को मार दी पलटी

हिमाचल सरकार ने सुबह पहले सेवा विस्तार पूरी तरह रोक लगाने के आदेश दिए. फिर PWD में SDO को पुनः नियुक्ति दे दी.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 9:11 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 9:37 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को प्रशासनिक फैसलों का ऐसा उलटफेर देखने को मिला, जिसने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मंगलवार दिन में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सेवा विस्तार, री-एम्प्लॉयमेंट और पुनः नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए, वहीं शाम होते-होते उसी फैसले पर यू-टर्न लेते हुए सरकार ने PWD के SDO मनसा राम को छह महीने की पुनः नियुक्ति दे दी.

दरअसल, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर्सनल नीरज कुमार की ओर से जारी आदेशों में साफ कहा गया था कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के सेवा विस्तार या पुनः नियुक्ति से जुड़ा कोई प्रस्ताव न भेजा जाए, और यदि आता भी है तो उसे किसी स्तर पर स्वीकार न किया जाए. लेकिन कुछ ही घंटों में अतिरिक्त मुख्य सचिव, PWD की ओर से मनसाराम की पुनः नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए. इस अचानक बदले रुख को लपकते हुए विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी सरकार की किरकिरी हो रही है. बता दें कि इससे पहले भी चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार देने के सरकार पर आरोप लगते रहे हैं.

PWD में SDO को पुनः नियुक्ति
PWD में SDO को पुनः नियुक्ति (Notification)

प्रस्तावों पर पूरी तरह रोक

कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि सेवा विस्तार या पुनः नियुक्ति से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को आगे न बढ़ाया जाए. यदि कोई प्रस्ताव भेजा भी जाता है, तो उसे किसी भी स्तर पर विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. अपने आदेशों में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी पहले से सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन पर कार्य कर रहे हैं. वे अपनी तय अवधि पूरी कर सकते हैं. लेकिन अवधि समाप्त होते ही उन्हें स्वतः सेवानिवृत्त माना जाएगा और आगे कोई विस्तार नहीं मिलेगा. लेकिन मंगलवार शाम को ही PWD में SDO को दी गई पुनः नियुक्ति से कुछ ही घंटों के अंदर सवालों के घेरे में आ गई है.

सेवा विस्तार, री-एम्प्लॉयमेंट और पुनः नियुक्ति पर रोक के आदेश
सेवा विस्तार, री-एम्प्लॉयमेंट और पुनः नियुक्ति पर रोक के आदेश (Notification)

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में फेसबुक पेज पर दोनों नोटिफिकेशन की काफी शेयर करते हुए लिखा, आखिरी यह क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री महोदय क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है?

वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उद्योग व ट्रांसपोर्ट विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम को कई और महत्पूर्ण विभागों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. अब वे कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे. इस आदेश के साथ ही वे सचिव (सहकारिता) अमरजीत सिंह को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगे.

आरडी नजीम को कई और महत्पूर्ण विभागों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया
आरडी नजीम को कई और महत्पूर्ण विभागों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया (Notification)

ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा सेवा विस्तार या पुनर्रोजगार

Last Updated : April 7, 2026 at 9:37 PM IST

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