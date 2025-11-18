ETV Bharat / state

इधर पंचायतों के पुनर्गठन पर लगी रोक, उधर सरकार ने IAS राजेश शर्मा से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग वापस लिया

सुखविंदर सरकार ने दो IAS अधिकारियों के विभाग बदले.

सुखविंदर सरकार ने दो IAS अधिकारियों के विभाग बदले
सुखविंदर सरकार ने दो IAS अधिकारियों के विभाग बदले (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में पंचायती राज चुनावों को लेकर मचे घमासान के बीच राज्य सरकार ने अफसरशाही में फेरबदल किया है. पिछले कई महीनों से लेकर चर्चा का केंद्र चल रहे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सेक्रेटरी IAS अधिकारी राजेश शर्मा से सरकार ने विभाग वापस लेकर कृषि और बागवानी विभाग देख रहे IAS अधिकारी सी पालरासू को जिम्मा सौंपा है. अफसरशाही में ये फेरबदल पिछले कल यानी सोमवार को पंचायतों के पुनर्गठन पर निर्वाचन आयोग की ओर से लगाई गई रोक एक दिन बाद हुआ है. इस दोहरे घटनाक्रम ने न केवल प्रशासनिक हलकों बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी नई चर्चाओं को जन्म दिया है.

राजेश शर्मा GAD की जिम्मेवारी

प्रदेश सरकार ने मंगलवार को दो IAS अधिकारियों के विभाग बदले हैं. राज्य सरकार ने कृषि और बागवानी विभाग के सचिव सी पालरासू को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व सौंपा है. वहीं, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग वापस लेने के बाद राजेश शर्मा अब सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) लगाया गया है. वहीं, राजेश शर्मा सचिव ह्यूमन राइट कमीशन का अतिरिक्त कार्यभार पहले की संभालते रहेंगे. इसको लेकर मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए है.

अब पंचायतों के पुनर्गठन पर सरकार लेगी निर्णय

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के पुनर्गठन पर सोमवार को ही रोक लगाई है. वहीं, कैबिनेट ने पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर निर्णय लिया था. जिसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने सभी डीसी से प्रस्ताव मांगे थे. विभाग को कुल 20 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. वहीं, विभाग के पास 13 प्रस्ताव पहले से पेंडिंग हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश जारी होने के बाद अब पंचायत के पुनर्गठन को लेकर सरकार अंतिम निर्णय लेगी. पंचायती राज विभाग सभी प्रस्ताव को सरकार को भेजेगा. जिस पर अब 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक निर्णय लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में इस बार घटेगी प्रधानों-उपप्रधानों की संख्या, बढ़ेंगे पंचायत समिति-जिला परिषद सदस्य, जानिए ये गणित

TAGGED:

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
IAS RAJESH SHARMA
SUKHU GOVT TRANSFER RAJESH SHARMA
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION
IAS RAJESH AND C PALRASU TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

लाहौल में अटल टनल कैसे लाई बहार, सालों से हो रहे पलायन और कष्टों से लोगों को दी 'मुक्ति'

सर्दियों में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से? नहाते समय सिर पर ठंडा पानी डालने के क्या हैं खतरे

हिमाचल-पंजाब के वैज्ञानिकों ने खोजी चींटियों की 3 नई प्रजातियां, 'एंट मैन ऑफ इंडिया' की टीम का कमाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.