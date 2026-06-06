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हिमाचल कैबिनेट बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे इतने पद, किसानों के लिए भी राहत

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठके में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर. विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को स्वीकृति प्रदान की गई.

हिमाचल कैबिनेट बैठक
हिमाचल कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 6:19 PM IST

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शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का अवसर देने के लिए सैकड़ों पदों को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके साथ ही कैबिनेट ने उन मामलों पर फिर से विचार करने की मंजूरी दी गई, जिनमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावों को पहले अलग-अलग विभागों ने अलग-अलग कारणों से खारिज कर दिया था. इसमें एक बार के उपाय के तौर पर, सबसे सही खारिज मामलों की फिर से जांच की जाएगी और जरूरी छूट भी दी जाएगी.

वहीं, कैबिनेट ने सरकारी जमीन पर कुछ कब्जों को नियमित करने की नीति, 2026 को मंजूरी दी. इसका मकसद उन भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की मानवीय चिंताओं को दूर करना है, जिनके पास रहने, खेती और बागवानी के मकसद से सरकारी जमीन है. यह नीति भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बनाई गई है. नीति को मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है.

इसके अलावा सरकार ने उन किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज सब्सिडी योजना शुरू करने का फैसला किया, जिनकी जमीन की नीलामी होने वाली है. राज्य सरकार 3 लाख रुपये तक के पात्र कृषि ऋणों पर ब्याज का 50 प्रतिशत बोझ उठाएगी, जिससे राज्य भर के 6356 किसानों को फायदा होगा.

हिमाचल कैबिनेट बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा
हिमाचल कैबिनेट बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा (DIPR)

नौकरियों का अवसर

कैबिनेट ने भर्ती निदेशालय के तहत वर्क इंस्पेक्टर के 400 पद बनाने और भरने की मंजूरी दी. इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर के 300 पद और क्लास-IV/मल्टी टास्क वर्कर के 250 पद भरने की भी मंजूरी दी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 200 स्टाफ नर्स की भर्ती को भी मंजूरी दी. ऐसे ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 162 पद भरने का भी फैसला किया, जिनमें 76 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन ग्रेड-II शामिल हैं. इसके अलावा प्रदेश भर के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विभागों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 75 पद बनाने और भरने का फैसला लिया गया.

इसमें मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद और सीनियर रेजिडेंट के 2 पद भरने की मंजूरी दी. डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के 6 प्रोफेसरों को एक बार के लिए छूट देने का फैसला किया, जो पद के लिए जरूरी योग्यता पूरी करने में करीब 6 से 20 दिन पीछे रह गए थे. इसके अलावा कांगड़ा जिले में सिविल हॉस्पिटल डेहरा में अलग-अलग कैटेगरी के 12 पद सृजित और उन्हें भरने और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, डेहरा के ऑफिस में अलग-अलग कैटेगरी के तीन पद भरने को मंजूरी दी गई.

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला में अलग-अलग विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पद भरने का फैसला किया. कैबिनेट ने स्टडी लीव (पढ़ाई के लिए छुट्टी) पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने का भी फैसला किया. जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव ली थी, उन्हें भी उनकी बकाया सैलरी का बाकी हिस्सा दिया जाएगा. इसके अलावा, उन पार्ट-टाइम कर्मचारियों को डेली वेजर (दिहाड़ी मजदूर) में बदलने को मंजूरी दी, जिन्होंने 31 मार्च, 2026 तक लगातार सात साल की सेवा पूरी कर ली है. इसमें जॉब ट्रेनीज को 15 दिन की पैटरनिटी लीव (पिता बनने पर मिलने वाली छुट्टी) देने को भी मंजूरी दी.

हमीरपुर जिले के नेरी स्थित कॉलेज ऑफ़ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में अलग-अलग कैटेगरी के तीन पद सृजित कर उन्हें भरने को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने मंडी के डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 2 पद बनाने को मंजूरी दी. इसके अलावा, होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के एक पद और मल्टी-टास्क वर्कर के एक पद को भरने का फैसला किया गया.

ये भी हुए निर्णय

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के चधियार में मौजूदा बैजनाथ और बीर सब-डिविजनों के पुनर्गठन के जरिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक नया सब-डिविजन बनाने को भी मंजूरी दी. हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तीन पद भरने का फैसला किया गया. कैबिनेट ने पहले के हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमीरपुर द्वारा जारी 80 पोस्ट कोड के विज्ञापनों को वापस लेने को मंजूरी दी और संबंधित उम्मीदवारों को 4.27 करोड़ रुपये की परीक्षा फीस वापस करने का फैसला किया.

वहीं, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चौथे चरण (Phase-IV) को शुरू करने को मंजूरी दी. इस योजना के तहत, योग्य लाभार्थियों को ई-बसें खरीदने के लिए 50 प्रतिशत और तय बस रूटों पर चलने वाली डीजल बसों के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिसका मकसद स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को मजबूत करना है.

कैबिनेट ने मेडिकल और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, प्रोसेसिंग, मैन्युफ़ैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश NDPS नियम, 1989 में बदलाव को मंजूरी दी. शिमला जिले के जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू इलाकों में आग से प्रभावित 15 परिवारों के लिए एक विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी. पैकेज के तहत, जिन परिवारों के घर आग की घटनाओं में पूरी तरह नष्ट हो गए थे, उन्हें प्रति परिवार 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. प्रभावित परिवारों को कुल 84.70 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.

इसके अलावा, अलग-अलग विभागों में नियुक्त होने वाले मल्टी-टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया को सेंट्रलाइज और सुव्यवस्थित करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का फैसला किया गया. कैबिनेट ने घरेलू इस्तेमाल के लिए मिनरल ले जाने वाले ट्रैक्टरों के लिए कंपाउंडिंग फीस में कटौती को मंजूरी दी, जिससे यह 4,500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है. इस फैसले से ट्रैक्टर ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिलेगी.

इंश्योरेंस के माध्यम से होगा अब इलाज

कैबिनेट ने 'हिमकेयर स्कीम' (HIMCARE Scheme) के तहत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने का फैसला किया और इसे इंश्योरेंस मोड में बदल दिया. नई व्यवस्था के तहत, पात्र लाभार्थियों को 7 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जबकि अभी यह कवरेज 5 लाख रुपये का है.

कैबिनेट मीटिंग में टेक्निकल एजुकेशन संस्थानों के लिए 'स्टेट इनोवेशन पॉलिसी' को भी मंजूरी दी. इसका मकसद हिमाचल प्रदेश को इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्ट-अप्स का उभरता हुआ हब बनाना है. इस पॉलिसी को लागू करने के लिए 2026 से 2028 की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसने कांगड़ा जिले के पटोला में 132/33 KV सब-स्टेशन और कांगेन में 220 KV स्विचिंग सब-स्टेशन बनाने के लिए 'हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' को 40 साल की लीज देने को भी मंजूरी दी.

वहीं, कैबिनेट ने ग्रेजिंग पॉलिसी 2026' (चराई नीति) को मंजूरी दी, जिसके तहत वन विभाग और पशुपालन विभाग मिलकर एक पोर्टल बनाएंगे. यह पोर्टल चरवाहों की मदद करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रियल-टाइम परमिट देगा. इसी तरह से कैबिनेट ने मंडी जिले के सिविल हॉस्पिटल सरकाघाट को 100 बेड से बढ़ाकर 150 बेड का करने का फैसला किया. इसके साथ ही जरूरी पद बनाने और उन्हें भरने का भी निर्णय लिया. बिलासपुर जिले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर कलोल को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने का फैसला किया, इसके साथ ही जरूरी पद बनाने और उन्हें भरने का भी निर्णय लिया.

कैबिनेट ने सोलन जिले में सिविल हॉस्पिटल बद्दी को 200 बेड वाले हॉस्पिटल में अपग्रेड करने और प्राइमरी हेल्थ सेंटर मनपुरा खोलने को मंजूरी दी, इसके साथ ही जरूरी पद बनाने और उन्हें भरने का भी निर्णय लिया. कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के मंझेली में प्राइमरी हेल्थ सब-सेंटर खोलने को मंजूरी दी, साथ ही जरूरी पद बनाने और उन्हें भरने का भी निर्णय लिया. सोलन जिले के स्टेट-लेवल 'शूलिनी मेला' को नेशनल-लेवल का दर्जा देने को मंजूरी दी.

कैबिनेट ने चंबा जिले के छतरारी में 'मान शिव शक्ति जतर मेला' और कांगड़ा जिले के इंदौरा में कथगढ़ के 'शिवरात्रि मेला' को स्टेट-लेवल का दर्जा देने का भी फैसला किया. इसके अलावा, कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में मेला नेराती रैत, सोलन जिले की अर्की तहसील में बारीधार मेला सरयांज, चंबा जिले में छिंज मेला गरनोटा और मंडी जिले की करसोग तहसील में नहवीधार मेला को ज़िला-स्तरीय मेलों के तौर पर अपग्रेड करने की मंजूरी दी.

कैबिनेट ने शिमला जिले के जुब्बल में ठाकुर रामलाल गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल को ठाकुर रामलाल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, जुब्बल में अपग्रेड करने के साथ-साथ अलग-अलग कैटेगरी में 23 पद बनाने और उन्हें भरने की भी मंजूरी दी. मुख्यमंत्री सहारा योजना के सुचारू रूप से चलने और असरदार ढंग से लागू होने को पक्का करने के लिए इसके संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को भी मंजूरी दी. शिक्षा सचिव ने कैबिनेट के सामने CBSE स्कूलों पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया.

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