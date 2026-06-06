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हिमाचल कैबिनेट बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे इतने पद, किसानों के लिए भी राहत

हिमाचल कैबिनेट बैठक ( ETV Bharat )

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का अवसर देने के लिए सैकड़ों पदों को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके साथ ही कैबिनेट ने उन मामलों पर फिर से विचार करने की मंजूरी दी गई, जिनमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावों को पहले अलग-अलग विभागों ने अलग-अलग कारणों से खारिज कर दिया था. इसमें एक बार के उपाय के तौर पर, सबसे सही खारिज मामलों की फिर से जांच की जाएगी और जरूरी छूट भी दी जाएगी. वहीं, कैबिनेट ने सरकारी जमीन पर कुछ कब्जों को नियमित करने की नीति, 2026 को मंजूरी दी. इसका मकसद उन भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की मानवीय चिंताओं को दूर करना है, जिनके पास रहने, खेती और बागवानी के मकसद से सरकारी जमीन है. यह नीति भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बनाई गई है. नीति को मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है. इसके अलावा सरकार ने उन किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज सब्सिडी योजना शुरू करने का फैसला किया, जिनकी जमीन की नीलामी होने वाली है. राज्य सरकार 3 लाख रुपये तक के पात्र कृषि ऋणों पर ब्याज का 50 प्रतिशत बोझ उठाएगी, जिससे राज्य भर के 6356 किसानों को फायदा होगा. हिमाचल कैबिनेट बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा (DIPR) नौकरियों का अवसर कैबिनेट ने भर्ती निदेशालय के तहत वर्क इंस्पेक्टर के 400 पद बनाने और भरने की मंजूरी दी. इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर के 300 पद और क्लास-IV/मल्टी टास्क वर्कर के 250 पद भरने की भी मंजूरी दी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 200 स्टाफ नर्स की भर्ती को भी मंजूरी दी. ऐसे ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 162 पद भरने का भी फैसला किया, जिनमें 76 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन ग्रेड-II शामिल हैं. इसके अलावा प्रदेश भर के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विभागों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 75 पद बनाने और भरने का फैसला लिया गया. इसमें मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद और सीनियर रेजिडेंट के 2 पद भरने की मंजूरी दी. डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के 6 प्रोफेसरों को एक बार के लिए छूट देने का फैसला किया, जो पद के लिए जरूरी योग्यता पूरी करने में करीब 6 से 20 दिन पीछे रह गए थे. इसके अलावा कांगड़ा जिले में सिविल हॉस्पिटल डेहरा में अलग-अलग कैटेगरी के 12 पद सृजित और उन्हें भरने और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, डेहरा के ऑफिस में अलग-अलग कैटेगरी के तीन पद भरने को मंजूरी दी गई. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला में अलग-अलग विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पद भरने का फैसला किया. कैबिनेट ने स्टडी लीव (पढ़ाई के लिए छुट्टी) पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने का भी फैसला किया. जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव ली थी, उन्हें भी उनकी बकाया सैलरी का बाकी हिस्सा दिया जाएगा. इसके अलावा, उन पार्ट-टाइम कर्मचारियों को डेली वेजर (दिहाड़ी मजदूर) में बदलने को मंजूरी दी, जिन्होंने 31 मार्च, 2026 तक लगातार सात साल की सेवा पूरी कर ली है. इसमें जॉब ट्रेनीज को 15 दिन की पैटरनिटी लीव (पिता बनने पर मिलने वाली छुट्टी) देने को भी मंजूरी दी. हमीरपुर जिले के नेरी स्थित कॉलेज ऑफ़ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में अलग-अलग कैटेगरी के तीन पद सृजित कर उन्हें भरने को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने मंडी के डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 2 पद बनाने को मंजूरी दी. इसके अलावा, होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के एक पद और मल्टी-टास्क वर्कर के एक पद को भरने का फैसला किया गया. ये भी हुए निर्णय कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के चधियार में मौजूदा बैजनाथ और बीर सब-डिविजनों के पुनर्गठन के जरिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक नया सब-डिविजन बनाने को भी मंजूरी दी. हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तीन पद भरने का फैसला किया गया. कैबिनेट ने पहले के हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमीरपुर द्वारा जारी 80 पोस्ट कोड के विज्ञापनों को वापस लेने को मंजूरी दी और संबंधित उम्मीदवारों को 4.27 करोड़ रुपये की परीक्षा फीस वापस करने का फैसला किया.