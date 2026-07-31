कल खाते में क्रेडिट होगी सैलेरी व पेंशन, सुखविंदर सरकार फिर ले रही 700 करोड़ का कर्ज, दो किश्तों में लोन की अधिसूचना जारी
हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है. प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 7:40 PM IST
शिमला: सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को पहली तारीख पर वेतन का इंतजार रहता है. शनिवार को राज्य सरकार के कर्मियों व पेंशनर्स के खाते में वेतन व पेंशन क्रेडिट होंगे. उससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने सात सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की है. ये लोन 400 करोड़ और 300 करोड़ रुपए दो किश्तों में लिया जाएगा. हालांकि लोन की ये रकम पांच अगस्त को सरकार के खजाने में आएगी, लेकिन इसकी अधिसूचना शुक्रवार को गजट में प्रकाशित की गई है.
राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी की गई अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार लोन की ये रकम पिछली बार जून महीने में प्रयोग की गई सिक्योरिटी को फिर से उपयोग में लाकर ली जा रही है. ये पैसा विकास कार्यों के लिए खर्च होगा. चार अगस्त को ऑक्शन होगी और पांच अगस्त को रकम खजाने में आएगी. तीन सौ करोड़ रुपए के कर्ज की रकम 23 साल की अवधि के लिए ली जा रही है. इस कर्ज पर 7.7 फीसदी की दर से ब्याज चुकाया जाएगा. वहीं, चार सौ करोड़ रुपए के लोन की रकम की ब्याज दर 7.78 प्रतिशत होगी. ये कर्ज 18 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है. इसकी ऑक्शन भी चार अगस्त को होगी और फिर अगले दिन रकम सरकार के खजाने में आएगी.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है. छोटा पहाड़ी राज्य गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. इधर, वित्तायोग की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी खत्म कर दी है. इससे हिमाचल को खास तौर पर अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक नुकसान हुआ है. राज्य सरकार को केवल सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशन पर ही हर महीने 2000 करोड़ रुपए के करीब खर्च करने पड़ते हैं. राज्य सरकार के पास खुद के आर्थिक संसाधन बहुत कम हैं. ऐसे में सरकार अधिकतर लोन पर ही निर्भर करती है. इससे पहले सरकार ने जून महीने में भी सात सौ करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. अभी सरकार पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मियों को डीए देने का दबाव भी है.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है, "सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार कर्ज की सरकार बनकर रह गई है".
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना है, "कर्ज के इस बोझ की देन पूर्व सरकार की है. पूर्व में राज्य को अच्छी-खासी आरडीजी मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने उसका सही उपयोग नहीं किया. फिर पूर्व सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स की दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी इस सरकार के लिए छोड़ी है"
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