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कल खाते में क्रेडिट होगी सैलेरी व पेंशन, सुखविंदर सरकार फिर ले रही 700 करोड़ का कर्ज, दो किश्तों में लोन की अधिसूचना जारी

सुखविंदर सरकार फिर से ले रही कर्ज ( ETV Bharat )

शिमला: सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को पहली तारीख पर वेतन का इंतजार रहता है. शनिवार को राज्य सरकार के कर्मियों व पेंशनर्स के खाते में वेतन व पेंशन क्रेडिट होंगे. उससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने सात सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की है. ये लोन 400 करोड़ और 300 करोड़ रुपए दो किश्तों में लिया जाएगा. हालांकि लोन की ये रकम पांच अगस्त को सरकार के खजाने में आएगी, लेकिन इसकी अधिसूचना शुक्रवार को गजट में प्रकाशित की गई है. राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी की गई अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार लोन की ये रकम पिछली बार जून महीने में प्रयोग की गई सिक्योरिटी को फिर से उपयोग में लाकर ली जा रही है. ये पैसा विकास कार्यों के लिए खर्च होगा. चार अगस्त को ऑक्शन होगी और पांच अगस्त को रकम खजाने में आएगी. तीन सौ करोड़ रुपए के कर्ज की रकम 23 साल की अवधि के लिए ली जा रही है. इस कर्ज पर 7.7 फीसदी की दर से ब्याज चुकाया जाएगा. वहीं, चार सौ करोड़ रुपए के लोन की रकम की ब्याज दर 7.78 प्रतिशत होगी. ये कर्ज 18 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है. इसकी ऑक्शन भी चार अगस्त को होगी और फिर अगले दिन रकम सरकार के खजाने में आएगी. सुखविंदर सरकार ले रही 300 करोड़ का कर्ज (Notification)