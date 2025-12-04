ETV Bharat / state

3 साल में मेलों पर सुक्खू सरकार ने किए ₹105 करोड़ से अधिक खर्च, विपक्ष के सवाल पर दी जानकारी

मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों पर सरकार द्वारा किए गए खर्च को लेकर विधायक लोकेंद्र कुमार और सुधीर शर्मा ने सवाल पूछे.

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रदेश सरकार ने 105 करोड़ 12 लाख 59 हजार 930 की राशि खर्च की है. धर्मशाला में आयोजित हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान जिला कुल्लू के आनी विधानसभा के विधायक लोकेंद्र कुमार और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर सरकारी खर्च को लेकर सवाल किया गया था. जिस पर सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी उपलब्ध करवाई.

विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस साल कोई भी सरकारी मदद जारी नहीं की गई. यहां पर प्लॉट आवंटन, बिजली परियोजनाओं से सहायता सहित अन्य संस्थाओं से मदद मिली थी और अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव कमेटी को 7 करोड़ 85 लाख 72 हजार रुपए प्राप्त हुए थे. वहीं, साल 2025 के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में 264 देवी-देवता आए थे. दशहरा उत्सव कमेटी ने नजराने के रूप में 73 लाख 89 हजार 210 की राशि दी थी और बजंतरियों को भी 55 लाख 75 हजार 680 रुपए की राशि दी.

इससे पहले साल 2023 में दशहरा उत्सव के आयोजन के लिए सरकार ने 30 लाख रुपए की राशि जारी की थी और साल 2024 में भी 5 लाख रुपए की राशि दी गई थी. सरकार ने विधानसभा में इस सवाल के बारे में हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में होने वाले राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रमों की सूची दी. वहीं, इन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों को दिए जाने वाली राशि का भी ब्यौरा प्रस्तुत किया गया. इसके अलावा मेहमानों के ठहरने के लिए होटल, होमस्टे, रेस्ट हाउस में जो कमरों की व्यवस्था की गई थी, उसके बारे में भी सूचीबद्ध जानकारी हासिल करवाई गई है.

