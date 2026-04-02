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मेहमानों की मौज, हिमाचल सरकार ने 426 स्टेट गेस्ट्स की आवभगत पर खर्च कर डाले साढ़े छह करोड़, राष्ट्रपति का बिल सबसे अधिक

शिमला: रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने पर शोर के बीच हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन से एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिससे पता चलता है कि खजाना बेशक खस्ताहाल हो, लेकिन वीवीआईपी की आवभगत के लिए धन की कोई कमी नहीं है. हिमाचल सरकार ने स्टेट गेस्ट घोषित किए गए 426 वीवीआईपी के खाने-पीने और टैक्सी भाड़े पर साढ़े छह करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च कर डाली. स्टेट गेस्ट के तौर पर वीवीआईपी लोगों की सुख-सुविधा के लिए सुख की सरकार ने ये भारी-भरकम रकम खर्च की है. हालांकि, इसमें राष्ट्रपति के 18 अप्रैल 2023 व 2024 के दौरे में विभिन्न रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस पर क्रमश: 1.67 करोड़ व 2.40 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई.

हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में इस संदर्भ में एक सवाल पूछा गया था. आनी से भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने सवाल किया था कि तीन साल की अवधि में स्टेट गेस्ट बने वीवीआईपी पर राज्य सरकार ने कितना पैसा खर्च किया? ये भी जानना चाहा था कि स्टेट गेस्ट को लेकर क्या नियम हैं? सवाल अतारांकित था और प्रश्न संख्या 1685 थी. ये मामला जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग देखता है.

सवाल का लिखित रूप में जवाब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिया गया. जवाब में बताया गया कि तीन साल की अवधि में राज्य में 31 जनवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश में 426 वीवीआईपी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया. इनमें से वर्ष 2023 में 143 वीवीआईपी स्टेट गेस्ट थे. इसके अलावा 2024 में इन वीवीआईपी का आंकड़ा 127 था और वर्ष 2025 में ये 149 रहा. वर्ष 2026 में 31 जनवरी तक 7 वीवीआईपी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया. इन सभी के रहने व खाने-पीने की व्यवस्था पर 4.86 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई. वहीं, यात्रा के लिए टैक्सी आदि का खर्च 1.65 करोड़ रुपए से अधिक का रहा.

मेहमानों में कांग्रेस व भाजपा नेताओं सहित न्यायमूर्ति भी

तीन साल में हिमाचल सरकार ने जिन मेहमानों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया, उनमें भाजपा व कांग्रेस के नेताओं सहित सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति भी शामिल हैं. हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस के सत्ता संभालते ही पहला अतिथि गुरु जी के आश्रम दिल्ली के निदेशक नवदीप गौरव सिंह को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, लेकिन इन्होंने अपने रहने-खाने व यात्रा का खर्च स्वयं उठाया.

जनवरी 2023 में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के रहने-खाने पर 6012 रुपए व टैक्सी भाड़े पर 59,240 रुपए खर्च किए गए. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पर 61464 रुपए टैक्सी भाड़े के रूप में खर्चे गए. शिव प्रताप शुक्ल जब राज्यपाल नामित हुए तो उस दौरान वे शिमला के सर्किट हाउस व गवर्नर हाउस में रुके. उनके खाने-पीने रहने पर 96 हजार रुपए से अधिक खर्चे गए. टैक्सी भाड़े पर खर्च 1.58 लाख रुपए से अधिक था. जनवरी 2023 में ही राजीव शुक्ला को शिमला के मरीना व सिसिल होटल में ठहराया गया. उनका रहने व खाने-पीने का खर्च 2.35 लाख रुपए से अधिक था. टैक्सी भाड़े का खर्च 11687 रुपए रहा.

अनुराग ठाकुर पर खर्चे 8 लाख से अधिक