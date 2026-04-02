मेहमान है भगवान: जानिए पीएम मोदी के हिमाचल दौरों पर कितना आया खर्च, स्टेट गेस्ट के खाते से चुकाया प्रियंका वाड्रा के स्टाफ का खर्च
हिमाचल प्रदेश में आए वीवीआईपी मेहमानों पर राज्य सरकार ने साढ़े छह करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 5:21 PM IST
शिमला: बेशक भारतीय संस्कृति मेहमान है भगवान वाली कही जाती है, लेकिन मेहमान के आगमन पर खर्च भी होता है. पीएम नरेंद्र मोदी ने दो तीन साल की अवधि में दो बार हिमाचल दौरा किया. हिमाचल के दौरे पर आने वाले वीवीआईपी को राज्य सरकार स्टेट गेस्ट का दर्जा देती है. इन स्टेट गेस्ट के रहने-खाने व यात्रा का खर्च राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी उठाता है.
तीन साल की अवधि में हिमाचल प्रदेश में आए वीवीआईपी का खर्च साढ़े छह करोड़ रुपए से अधिक है. इसमें एक बड़ा हिस्सा देश की सेना की सर्वोच्च कमांडर व संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति के दौरों का है. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन साल में हिमाचल के दो दौरे किए हैं. उन पर भी अच्छा-खासा खर्च आया है. दिलचस्प ये कि कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा के स्टाफ को रहने-खाने की सुविधा भी स्टेट गेस्ट की मद में दी गई.
हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने अतारांकित सवाल के माध्यम से तीन साल के दौरान वीवीआईपी को दिए गए स्टेट गेस्ट के दर्जे व खर्च के बारे में जानना चाहा था. सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई लिखित जानकारी में कुछ रोचक तथ्य आगे बॉक्स में दिए जा रहे हैं.
पीएम के सिरमौर दौरे पर खर्च
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल 2024 को सिरमौर दौरे पर आए थे. उनके सिरमौर दौरे में विभिन्न होटलों के बिल के रूप में 6.10 लाख रुपए से अधिक की रकम चुकाई गई. इसके अलावा 9.76 लाख रुपए से अधिक के टैक्सी बिल चुकाए गए. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 में कांगड़ा दौरे पर आए. इस दौरान राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 10.67 लाख रुपए विभिन्न होटलों आदि में रहने-खाने के बिल के रूप में चुकाए. ये खर्च पीएम के स्टाफ, एसपीजी आदि का माना जाता है. इसके अलावा परिवहन सुविधा पर 2.48 लाख रुपए से अधिक का बिल आया.
प्रियंका गांधी वाड्रा 12 सितंबर 2023 को शिमला आई थीं. उनके स्टाफ को सर्किट हाउस शिमला में ठहराया गया था. स्टाफ के ठहरने व खाने-पीने पर 36,910 रुपए का बिल चुकाया गया. देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ जनवरी 2024 को हमीरपुर दौरे पर आए थे. उनके ठहरने व खाने-पीने का कुल बिल 5.62 लाख रुपए चुकाया गया. कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत 21 अप्रैल 2025 को शिमला आए. उनके सिसिल होटल व सर्किट हाउस में ठहरने-खाने आदि का खर्च 1.68 लाख रुपए से अधिक आया. परिवहन सुविधा पर 79626 रुपए का बिल चुकाया गया. उनके साथ चार अन्य कांग्रेस नेता भी थे.
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के मार्च 2025 के दौरे पर 1.56 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया गया. इसी प्रकार फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बिल के रूप में 14 हजार रुपए से अधिक चुकाए गए. वर्ष 2024 में कुल्लू दौरे पर आए गुयाना, जमैका, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ब्रुनेई, कजाकिस्तान के राजदूतों के दौरे पर 3 लाख रुपए से अधिक खर्च आया.
कांग्रेस नेताओं के कुछ दौरे
कांग्रेस के अन्य नेताओं विदित चौधरी व चेतन चौहान के 2025 में किए गए दौरों पर 3.70 लाख रुपए से अधिक के बिल दिए गए. विदित चौधरी व चेतन चौहान के 2024 के दौरे पर 1.95 लाख रुपए से अधिक के बिल अदा किए गए. राज्यसभा चुनाव के दौरान उपजे सियासी संकट के बीच डीके शिवकुमार, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला आदि कांग्रेस नेताओं के शिमला दौरे पर 6.39 लाख रुपए से अधिक के बिल सरकारी खजाने से चुकाए गए. जून 2023 में कांगड़ा दौरे पर आए नवजोत सिद्धू के 56 हजार रुपए के बिल चुकाए गए. जनवरी 2026 में शिमला दौरे पर आए कांग्रेस नेता चेतन चौहान, विदित चौधरी, रजनी पाटिल के रहने व खाने पीने के खर्च के बिल आना बाकी है. हालांकि, टैक्सी भाड़े के 60 हजार रुपए से अधिक के बिल चुका दिए गए हैं.
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