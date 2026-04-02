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मेहमान है भगवान: जानिए पीएम मोदी के हिमाचल दौरों पर कितना आया खर्च, स्टेट गेस्ट के खाते से चुकाया प्रियंका वाड्रा के स्टाफ का खर्च

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( Himachal Assembly )

शिमला: बेशक भारतीय संस्कृति मेहमान है भगवान वाली कही जाती है, लेकिन मेहमान के आगमन पर खर्च भी होता है. पीएम नरेंद्र मोदी ने दो तीन साल की अवधि में दो बार हिमाचल दौरा किया. हिमाचल के दौरे पर आने वाले वीवीआईपी को राज्य सरकार स्टेट गेस्ट का दर्जा देती है. इन स्टेट गेस्ट के रहने-खाने व यात्रा का खर्च राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी उठाता है. तीन साल की अवधि में हिमाचल प्रदेश में आए वीवीआईपी का खर्च साढ़े छह करोड़ रुपए से अधिक है. इसमें एक बड़ा हिस्सा देश की सेना की सर्वोच्च कमांडर व संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति के दौरों का है. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन साल में हिमाचल के दो दौरे किए हैं. उन पर भी अच्छा-खासा खर्च आया है. दिलचस्प ये कि कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा के स्टाफ को रहने-खाने की सुविधा भी स्टेट गेस्ट की मद में दी गई. हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने अतारांकित सवाल के माध्यम से तीन साल के दौरान वीवीआईपी को दिए गए स्टेट गेस्ट के दर्जे व खर्च के बारे में जानना चाहा था. सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई लिखित जानकारी में कुछ रोचक तथ्य आगे बॉक्स में दिए जा रहे हैं. पीएम के सिरमौर दौरे पर खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल 2024 को सिरमौर दौरे पर आए थे. उनके सिरमौर दौरे में विभिन्न होटलों के बिल के रूप में 6.10 लाख रुपए से अधिक की रकम चुकाई गई. इसके अलावा 9.76 लाख रुपए से अधिक के टैक्सी बिल चुकाए गए. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 में कांगड़ा दौरे पर आए. इस दौरान राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 10.67 लाख रुपए विभिन्न होटलों आदि में रहने-खाने के बिल के रूप में चुकाए. ये खर्च पीएम के स्टाफ, एसपीजी आदि का माना जाता है. इसके अलावा परिवहन सुविधा पर 2.48 लाख रुपए से अधिक का बिल आया.