हिमाचल में शिक्षा की बड़ी क्रांति: इस प्रणाली से बदलेगा सरकारी शिक्षा का भविष्य

शिमला: हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को सरकार ने ‘स्कूल क्लस्टर प्रणाली’ की ऐतिहासिक पहल की है. जिसे प्रदेश भर में औपचारिक रूप से लागू किया गया है. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से अलग-थलग पड़े एकल विद्यालयों की समस्या को समाप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है. इस पहल का उद्देश्य हर बच्चे तक एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है. इस पहल के तहत हर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को प्रमुख विद्यालय का दर्जा दिया गया है. जिसके अधीन आने वाले 7 से 8 उच्च, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय अब संबंधित प्रमुख विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं. वहीं, प्रधानाचार्यों को पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

1,968 स्कूल के क्लस्टर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में कुल 1,968 स्कूल क्लस्टर बनाए गए हैं. इस पहल के तहत, किसी क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले स्कूल संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं, ताकि छोटे विद्यालयों के छात्रों की हब स्कूलों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें. इन क्लस्टर स्कूलों में आधुनिक आईसीटी प्रयोगशालाएं, पूरी तरह सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और बहुउद्देशीय खेल परिसर उपलब्ध हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि ‘इस हब-एंड-स्पोक मॉडल’ को अपनाकर, प्रदेश सरकार राज्य के हर बच्चे को संसाधनों से समृद्ध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, ताकि दूरदराज के ग्रामीण स्कूलों और बड़े शहरी संस्थानों के बीच के गुणवत्ता फासले को कम किया जा सके.

'बिना योजना के खोले गए स्कूल'

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जब प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उस समय कई स्कूलों में नामांकन शून्य या बहुत कम था. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान बिना वैज्ञानिक योजना और पर्याप्त संसाधनों के हजारों संस्थान खोले, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ा. इसी क्रम में सरकार ने कुछ स्कूलों को या तो बंद किया या अन्य स्कूलों में विलय किया है. पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए बिना उचित बजट प्रावधान और योजना के अपने अंतिम छह माह के कार्यकाल में कुल 17 प्राथमिक और 20 माध्यमिक विद्यालय खोले, जिनमें छात्र संख्या दस या उससे भी कम थी. जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार ने वैज्ञानिक समीक्षा कर कई स्कूलों को या तो बंद किया या उनका विलय किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने व्यापक समीक्षा के बाद स्कूलों का समेकन और पुनर्गठन किया.