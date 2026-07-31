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हिमाचल में उच्च शिक्षा की 'क्वीन' बनीं बेटियां, कॉलेजों में हर 100 में 63 छात्राएं, लड़कों से बहुत आगे निकलीं

हिमाचल उच्च शिक्षा में छात्राओं की बढ़ती संख्या एक अच्छा संकेत है. इससे प्रदेश की बेटियां सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर बनेगी.

हिमाचल में उच्च शिक्षा की 'क्वीन' बनीं बेटियां
हिमाचल में उच्च शिक्षा की 'क्वीन' बनीं बेटियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 8:42 PM IST

8 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बेटियां अब स्कूलों में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नया इतिहास लिख रही हैं, जो बदलते सामाजिक परिवेश और महिला सशक्तिकरण की मजबूत तस्वीर पेश करता है. कभी उच्च शिक्षा में बेटियों की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पड़ते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. प्रदेश के कॉलेजों में बेटियां न केवल लड़कों के बराबर पहुंच गई हैं, उन्होंने उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया है.

हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले हर 100 विद्यार्थियों में करीब 63 छात्राएं हैं, जबकि केवल 37 छात्र हैं. यानी प्रदेश के कॉलेज परिसरों में अब बेटियां ही उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं. विशेषज्ञ इसे सरकार की छात्रा हितैषी नीतियों, अभिभावकों की बदलती सोच, सुरक्षित शैक्षणिक माहौल और बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास का परिणाम मान रहे हैं. यही वजह है कि अब छात्राएं पारंपरिक पाठ्यक्रमों सहित रोजगार आधारित और कौशल विकास से जुड़े कोर्सों में भी बड़ी संख्या में दाखिला लेकर भविष्य की नई इबारत लिख रही हैं.

छात्राओं की हिस्सेदारी 62.8 फीसदी

उच्च शिक्षा विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में 58,542 छात्राएं अध्ययनरत हैं. जबकि 34,740 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. नियमित अध्ययन कर रहे कुल 93,282 विद्यार्थियों में छात्राओं की हिस्सेदारी 62.8 प्रतिशत और छात्रों की 37.2 प्रतिशत है. दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदेश के कॉलेजों में हर 100 विद्यार्थियों में लगभग 63 बेटियां और 37 बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. यह आंकड़ा शिक्षा व्यवस्था की बदलती तस्वीर और समाज में बेटियों के प्रति बढ़ते विश्वास और उनकी शिक्षा को लेकर सकारात्मक सोच का भी प्रमाण है.

हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा में लड़कों से आगे लड़कियां
हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा में लड़कों से आगे लड़कियां (ETV Bharat)

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 141 कॉलेज संचालित हैं. इनमें 132 सरकारी डिग्री कॉलेज और 9 संस्कृत कॉलेज शामिल हैं. इन संस्थानों में कुल 1,12,201 विद्यार्थियों का नामांकन है. इसके अतिरिक्त 18,919 विद्यार्थी पीजी, बी.वोक और सेल्फ फाइनेंसिंग पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं. रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों में भी छात्राओं की बढ़ती भागीदारी यह संकेत देती है कि अब बेटियां केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, वे करियर और रोजगार से जुड़े अवसरों को भी प्राथमिकता दे रही हैं.

सरकार की योजनाओं की भूमिका

बेटियों के बढ़ते नामांकन के पीछे सरकार की कई छात्रा हितैषी योजनाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं. सरकारी कॉलेजों में छात्राओं के लिए ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ है, जबकि छात्रों से 600 रुपये ट्यूशन फीस ली जाती है. इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आरक्षित सीट, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, सुरक्षित परिसर, छात्रावास सुविधाएं और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों ने बड़ी संख्या में छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित किया है.

कॉलेज परिसरों में छात्राओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को भी प्राथमिकता दी जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. एनसीसी और एनएसएस जैसी गतिविधियों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी लगातार बढ़ रही है. वहीं कौशल विकास और रोजगार आधारित विषयों को बढ़ावा मिलने से छात्राएं आधुनिक रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर रही हैं.

बदलाव के कई कारण

पूर्व संस्कृत अकादमी सचिव डॉ. मस्तराम शर्मा का कहना है, "यह बदलाव किसी एक कारण का परिणाम नहीं, ये वर्षों से हुए सामाजिक और शैक्षणिक परिवर्तन की देन है. उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कॉलेज खुलने से बेटियों को घर के निकट ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है. साथ ही गांवों तक बेहतर परिवहन सुविधाएं पहुंचने से छात्राओं का रोजाना कॉलेज आना-जाना भी आसान हुआ है. दूसरी ओर उच्च शिक्षा में नए-नए ट्रेड और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र प्लस-टू के बाद अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं".

वहीं उन्होंने कहा कि अभिभावकों में बेटियों की शिक्षा को लेकर पहले की तुलना में कहीं अधिक जागरूकता आई है और स्वयं छात्राएं भी पढ़ाई को लेकर गंभीर, संवेदनशील और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं. इन्हीं सभी कारणों के संयुक्त प्रभाव से हिमाचल में उच्च शिक्षा हासिल करने वाली बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. यह प्रदेश के सामाजिक विकास का एक सकारात्मक संकेत है.

शिक्षा हर परिवार की प्राथमिकता

शिक्षा विभाग में ढाई दशक के अध्यापन का अनुभव रखने वाले सत्येंद्र शर्मा का कहना है, "शिक्षा केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं हर परिवार की प्राथमिकता बन चुकी है. यही वजह है कि आज प्रदेश के कॉलेजों में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और उच्च शिक्षा में बेटियां नया इतिहास रच रही हैं".

उन्होंने कहा कि कभी उच्च शिक्षा तक पहुंच परिवार की आर्थिक स्थिति, दूरदराज के कॉलेजों और परिवहन जैसी चुनौतियों पर निर्भर करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. गांव-गांव तक कॉलेजों का विस्तार, बेहतर सड़क और परिवहन सुविधाएं, शिक्षा के नए अवसर और अभिभावकों की बदलती सोच ने बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार पहले से कहीं अधिक खोल दिए हैं. यही कारण है कि आज प्रदेश के सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और वे उच्च शिक्षा की मुख्य धारा का नेतृत्व करती नजर आ रही हैं.

बेटियों को मिला उच्च शिक्षा का अवसर

केमिस्ट्री प्रोफेसर निशा कहती हैं कि, "हिमाचल में लंबे समय से साक्षरता दर बेहतर रही है. आबादी के अनुपात में यहां स्कूल और कॉलेज अपेक्षाकृत अधिक हैं. अभिभावक बेटियों की शिक्षा का महत्व अच्छी तरह समझते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए भी नजदीकी कस्बों में कॉलेज उपलब्ध हैं. ऐसे में जब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर के आसपास ही उच्च शिक्षा का अवसर मिल जाता है, तो अधिकांश परिवार बेटियों की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लेते हैं. इस सकारात्मक बदलाव की शुरुआत प्राथमिक शिक्षा से ही हो जाती है, जो आगे चलकर उच्च शिक्षा में बेटियों की बढ़ती भागीदारी का मजबूत आधार बनती है".

बेटियों की शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे: रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में बेटियों की शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को गांव-गांव तक मजबूत करने पर जोर दिया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित शैक्षणिक माहौल और बेहतर संसाधन उनके घर-द्वार के करीब उपलब्ध हो रहे हैं. प्रदेश सरकार बालिका शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है, जिससे प्रदेश की हर बेटी को समान अवसर, बेहतर वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके. सरकार की इसी सोच और प्रयासों का परिणाम है कि आज बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं".

डिग्री कॉलेजों में क्यों कम हो रही छात्रों की संख्या?

शिक्षाविद् टेकचंद शर्मा का मानना है कि प्रदेश में लड़कों और लड़कियों के लिए प्लस टू के बाद उपलब्ध अवसरों का स्वरूप अलग-अलग है. यही वजह है कि सरकारी और निजी कॉलेजों में बीए, बीकॉम और बीएससी जैसे पारंपरिक स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. उनका कहना है कि जहां लड़के उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्रोफेशनल कोर्स, व्यवसाय, कृषि, बागवानी और अन्य रोजगारपरक विकल्पों की ओर रुख करते हैं, वहीं प्रदेश में घर के नजदीक कॉलेजों की बेहतर उपलब्धता लड़कियों को स्नातक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करती है.

टेकचंद शर्मा के अनुसार, प्लस टू के बाद लड़कों के सामने प्रोफेशनल कोर्स, व्यवसाय, कृषि और बागवानी सहित अनेक विकल्प उपलब्ध रहते हैं. इसके अलावा हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दूसरे राज्यों का रुख भी करते हैं. दूसरी ओर, प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कॉलेजों की सहज उपलब्धता के कारण छात्राएं घर के निकट रहकर बीए, बीकॉम और बीएससी और बीएड जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता देती हैं.

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