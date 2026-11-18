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चिट्टे तस्करी से जुड़े मामले में 51 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, इनमें 21 पुलिसकर्मी शामिल: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनसीओआरडी (NCORD) की बैठक से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार के सख्त अभियानों और पंचायतों की मैपिंग के बाद चिट्टे से जुड़े मामलों में करीब 50 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. साथ ही मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करने के दिए निर्देश.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जा रही है. तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है. अब तक करीब 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने और नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई तस्करों की संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है.