ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार का एक और व्यवस्था परिवर्तन, टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के ड्राफ्ट रूल्स जारी, अब ऐसे क्लियर होंगी पर्यटन परियोजनाएं

टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के चेयरपर्सन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे.

Tourism Investment Promotion Council
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 7:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने टूरिज्म सेक्टर में पर्यटन निवेश प्रमोशन परिषद के ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं. इस बारे में पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है. परिषद में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू चेयरपर्सन होंगे. इसके अलावा संबंधित विभाग के मंत्री वाइस चेयरपर्सन होंगे. राज्य के मुख्य सचिव व टूरिज्म विकास निगम के अध्यक्ष इस काउंसिल के सदस्य होंगे. इसके अलावा वित्त सचिव, उद्योग सचिव, शहरी विकास विभाग के सचिव, ऊर्जा सचिव, जल शक्ति विभाग के सचिव, वन विभाग के सचिव आदि भी सदस्य होंगे.

अधिसूचना के अनुसार ये रूल्स (हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल रूल्स, 2025) के रूप में जाने जाएंगे. राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-348 का प्रयोग करते हुए इस काउंसिल का गठन किया है. इन ड्राफ्ट रूल्स पर आम जनता से एक पखवाड़े के भीतर आपत्तियां मांगी गई हैं. उसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी.

Tourism Investment Promotion Council
हिमाचल टीआईपीसी ड्राफ्ट नियम (Notification)

पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से जारी ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार महीने में एक बार परिषद की बैठक करना आवश्यक होगा. बैठक के कोरम के लिए 60 प्रतिशत सदस्यों का होना जरूरी है. यह प्रमोशन काउंसिल 50 करोड़ रुपए की लागत से अधिक वाली पर्यटन परियोजनाओं को देखेगी. परिषद इसके लिए फीस भी चार्ज कर सकेगी. अगर कोई राज्य में टूरिज्म सेक्टर में आना चाहता है तो वो प्रमोटर इस काउंसिल में अपने प्रोजेक्ट के साथ चेक लिस्ट में दिए गए दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकेंगे. पर्यटन परियोजनाओं के लिए आवेदन फीस 10 लाख रुपये और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख रुपए की फीस देय होगा. काउंसिल में प्रस्ताव आने के चौदह दिन के भीतर फैसला करना होगा. अगर प्रस्ताव अन्य किसी विभाग के पास जाता है और इस पर कोई आपत्ति लगती है तो अगले 10 दिन के भीतर इन आपत्तियों को दूर करना जरूरी है.

Tourism Investment Promotion Council
टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के ड्राफ्ट रूल्स (Notification)

बड़ी बात ये है कि काउंसिल में आई हर परियोजना को किसी भी रूप में 6 महीने के भीतर अनुमति देनी होगी. अगर प्रमोटर किसी तरह की गलत जानकारी देता है तो उसके सिक्योरिटी अमाउंट को जब्त किया जा सकेगा. उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पर्यटन सेक्टर में बड़े प्रोजेक्टों के लिए काउंसिल के गठन की बात कही थी, ताकि बड़ी परियोजनाओं को अलग से मॉनिटर किया जा सके. हिमाचल प्रदेश में सरकार पांच करोड़ सैलानियों की आमद का लक्ष्य लेकर चली है. इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: आपदा और बर्फबारी कम होने से इस साल घटा कुल्लू में पर्यटन, पिछले साल के मुकाबले कम पहुंचे सैलानी

ये भी पढ़ें: हिमाचल टूरिज्म को विश्व में नई पहचान दिलाने की कवायद, कैसा हो टूरिज्म का लोगो, जनता से मांगे सुझाव

TAGGED:

CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
HIMACHAL TOURISM DEPARTMENT
पर्यटन निवेश प्रमोशन परिषद
HIMACHAL TIPC DRAFT RULES
HIMACHAL TOURISM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.