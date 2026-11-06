धनतेरस पर HRTC के 12 हजार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पांच फीसदी डीए जारी, अगले माह से वेतन में मिलेगा लाभ
इस साल हिमाचल सरकार ने पर्यटन निगम, बिजली बोर्ड और नगर निगम के कर्मचारियों को भी पांच प्रतिशत डीए की किस्त जारी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:06 PM IST
शिमला: त्योहारी सीजन के बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के हजारों कर्मचारियों के लिए धनतेरस का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. लंबे समय से महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त जारी होने का इंतजार कर रहे निगम के करीब 12 हजार कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने पांच प्रतिशत डीए जारी कर बड़ी राहत प्रदान की है.
शुक्रवार को एचआरटीसी प्रबंधन ने कर्मचारियों के लिए पांच प्रतिशत डीए की किस्त जारी कर दी. सरकार के इस फैसले से निगम के चालकों, परिचालकों, मैकेनिकों और कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. कर्मचारियों को जारी की गई डीए की किस्त अगले माह से उनके मासिक वेतन के साथ नियमित रूप से मिलनी शुरू हो जाएगी.
प्रदेश सरकार ने इस वर्ष पर्यटन निगम, बिजली बोर्ड और नगर निगम के कर्मचारियों को भी पांच प्रतिशत डीए की किस्त जारी की है. इसी क्रम में अब एचआरटीसी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए उन्हें भी पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया गया है. इससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और बढ़ती महंगाई के बीच उनके वेतन में भी इजाफा होगा.
पेंशनरों को तीन डीए
वहीं, निगम के पेंशनरों को भी सरकार ने राहत देते हुए तीन प्रतिशत डीए की किस्त जारी कर दी है. यह राशि अब उनकी पेंशन के साथ मिलती रहेगी. इससे एचआरटीसी के करीब 8,500 पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा.
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के उत्थान और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. कर्मचारियों की सभी देनदारियों को समय-समय पर जारी किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों को पांच प्रतिशत डीए की किस्त जारी कर दी गई है और अगले माह से यह राशि उनके वेतन के साथ मिलेगी. उधर, एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कर्मचारियों को डीए की किस्त जारी करने के लिए प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त किया है.
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