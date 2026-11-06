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धनतेरस पर HRTC के 12 हजार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पांच फीसदी डीए जारी, अगले माह से वेतन में मिलेगा लाभ

12 हजार HRTC कर्मचारियों को मिला डीए का तोहफा ( ETV Bharat )

शिमला: त्योहारी सीजन के बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के हजारों कर्मचारियों के लिए धनतेरस का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. लंबे समय से महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त जारी होने का इंतजार कर रहे निगम के करीब 12 हजार कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने पांच प्रतिशत डीए जारी कर बड़ी राहत प्रदान की है.

शुक्रवार को एचआरटीसी प्रबंधन ने कर्मचारियों के लिए पांच प्रतिशत डीए की किस्त जारी कर दी. सरकार के इस फैसले से निगम के चालकों, परिचालकों, मैकेनिकों और कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. कर्मचारियों को जारी की गई डीए की किस्त अगले माह से उनके मासिक वेतन के साथ नियमित रूप से मिलनी शुरू हो जाएगी.

प्रदेश सरकार ने इस वर्ष पर्यटन निगम, बिजली बोर्ड और नगर निगम के कर्मचारियों को भी पांच प्रतिशत डीए की किस्त जारी की है. इसी क्रम में अब एचआरटीसी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए उन्हें भी पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया गया है. इससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और बढ़ती महंगाई के बीच उनके वेतन में भी इजाफा होगा. पेंशनरों को तीन डीए