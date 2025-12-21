नए साल में ये नया काम करेगी सुक्खू सरकार, उद्योगों को मिलेगी नई पहचान
हिमाचल में सुक्खू सरकार नए साल की शुरुआत इस महोत्व के साथ कर रही है. जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 1:31 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया प्रयास करने जा रही है. राज्य सरकार नए साल में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का आयोजन करेगी. प्रदेश की राजधानी शिमला में 3 से 5 जनवरी 2026 तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. सरकार का प्रयास है कि इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के छोटे उद्योगों की पहुंच प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों तक पहुंच सकें. इसके अलावा सरकार का कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में निर्मित स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को भी बढ़ावा देने का उद्देश्य है.
नए साल में सजेगा MSME सेक्टर के लिए बड़ा मंच
नए साल 2026 के पहले हफ्ते में सुक्खू सरकार राज्य के छोटे उद्योगों के लिए राजधानी शिमला में एक बड़ा मंच सजाने की तैयारी में है. सरकार का दावा है कि यह कार्यक्रम प्रदेश के स्थापित उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक जीवंत मंच के रूप में काम करेगा. यहां नए स्टार्ट-अप्स और उद्यमों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए मंच मिलेगा. इसके अलावा उद्यमी खरीदारों एवं निवेशकों से संवाद स्थापित कर पाएंगे. साथ ही एमएसएमई इकोसिस्टम के साझेदारों से जुड़ने और व्यापार विस्तार के लिए नई संभावनाएं तलाश ने कभी अवसर मिलेगा.
"राज्य में औद्योगीकरण को गति देने के उद्देश्य से विभाग ने उभरते उद्योग क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया है. इसमें ग्रीन मोबिलिटी, रक्षा, फार्मा, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और एआई समेत इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्र शामिल हैं. उद्योग मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ विचार-विमर्श आयोजित किया जा रहा है, ताकि हिमाचल प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सके. साथ ही, नई औद्योगिक नीति को लेकर भी उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी." - हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री
उद्योगों को मिलेगा नया मंच
3 से 6 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस महोत्सव की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है. कार्यक्रम की शुरुआत 3 जनवरी 2026 को राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. इस दौरान राज्य सरकार के उद्योग मंत्री और भारत सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. कार्यक्रम में एमओ एमएसएमई, नीति आयोग, डीपीआईआईटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे. उद्घाटन समारोह के दौरान स्टार्टअप पुरस्कार एवं सम्मान समारोह आयोजित भी किया जाएगा. इसके अलावा कार्यक्रम में एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा. इसमें प्रदेश भर के कलाकारों को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा.
राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार का नया प्रयास
राज्य सरकार का कहना है कि यह हिम MSME फेस्ट 2026 कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की नई पहल है. इसका उद्देश्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सुविधा देना है. साथ ही महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है.
शिमला में 3 दिन इन उत्पादों के सजेंगे स्टॉल
हिम MSME फेस्ट 2026 के पहले दिन राजधानी में राज्य के विभिन्न जिलों की पारंपरिक हस्तकला देखने का अवसर मिलेगा. राज्य भर की पारंपरिक हस्तकला और बुनाई विरासत की प्रदर्शन के लिए विशेष प्रदर्शनी आयोजित होगी. इसके अलावा, पूरे तीनों दिनों तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उत्पादों के फैक्ट्री आउटलेट्स एवं प्रदर्शनी स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे.