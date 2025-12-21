ETV Bharat / state

नए साल में ये नया काम करेगी सुक्खू सरकार, उद्योगों को मिलेगी नई पहचान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया प्रयास करने जा रही है. राज्य सरकार नए साल में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का आयोजन करेगी. प्रदेश की राजधानी शिमला में 3 से 5 जनवरी 2026 तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. सरकार का प्रयास है कि इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के छोटे उद्योगों की पहुंच प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों तक पहुंच सकें. इसके अलावा सरकार का कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में निर्मित स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को भी बढ़ावा देने का उद्देश्य है.

नए साल में सजेगा MSME सेक्टर के लिए बड़ा मंच

नए साल 2026 के पहले हफ्ते में सुक्खू सरकार राज्य के छोटे उद्योगों के लिए राजधानी शिमला में एक बड़ा मंच सजाने की तैयारी में है. सरकार का दावा है कि यह कार्यक्रम प्रदेश के स्थापित उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक जीवंत मंच के रूप में काम करेगा. यहां नए स्टार्ट-अप्स और उद्यमों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए मंच मिलेगा. इसके अलावा उद्यमी खरीदारों एवं निवेशकों से संवाद स्थापित कर पाएंगे. साथ ही एमएसएमई इकोसिस्टम के साझेदारों से जुड़ने और व्यापार विस्तार के लिए नई संभावनाएं तलाश ने कभी अवसर मिलेगा.

"राज्य में औद्योगीकरण को गति देने के उद्देश्य से विभाग ने उभरते उद्योग क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया है. इसमें ग्रीन मोबिलिटी, रक्षा, फार्मा, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और एआई समेत इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्र शामिल हैं. उद्योग मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ विचार-विमर्श आयोजित किया जा रहा है, ताकि हिमाचल प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सके. साथ ही, नई औद्योगिक नीति को लेकर भी उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी." - हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री

उद्योगों को मिलेगा नया मंच