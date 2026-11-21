हरोली बल्क ड्रग पार्क का 15 फीसदी काम पूरा, अब तक 262 करोड़ हुए खर्च, 1000 बीघा जमीन की गई समतल
सुक्खू सरकार ने हिमाचल शीतकालीन सत्र 2026 में हरोली बल्क ड्रग पार्क की प्रगति के बारे में जानकारी दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:21 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली में बन रहे बल्क ड्रग पार्क का अब तक 15 प्रतिशत काम पूरा हुआ है. इस परियोजना पर एक नवंबर 2026 तक 262.43 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. पार्क के लिए 1000 बीघा जमीन को समतल किया जा चुका है. वहीं, पानी की आपूर्ति का करीब 97 प्रतिशत और बिजली आपूर्ति का 25 प्रतिशत काम पूरा हुआ है. परियोजना के व्यावसायिक संचालन के लिए 31 मार्च 2028 की समय-सीमा तय की गई है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2026 में सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी सदन में दी.
राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक परियोजना पर खर्च हुई 262.43 करोड़ रुपये की राशि में 132.45 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 129.98 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के हिस्से के हैं. वहीं, पार्क में निवेश के लिए अब तक 32 औद्योगिक कंपनियों ने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें थियॉन फार्मा, सन फार्मास्युटिकल, एमक्योर फार्मास्युटिकल और आरती ड्रग्स जैसी कंपनियां शामिल हैं. कंपनियों को जमीन आवंटित करने के लिए नीति तैयार की जा रही है.
परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में 225 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की थी. इसके बाद 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में केंद्र से कोई नई राशि नहीं मिली. दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अलग-अलग किस्तों में कुल 136.27 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसमें वर्ष 2022-23 में 55.54 करोड़, 2024-25 में 50 करोड़, 2025-26 में करीब 15.74 करोड़ और 2026-27 में 15 करोड़ रुपये शामिल हैं.
परियोजना पर सबसे अधिक 239.40 करोड़ रुपये डिपॉजिट वर्क पर खर्च किए गए हैं. इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पर 9.07 करोड़ रुपये, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन पर 3.84 करोड़, यात्रा और ठहरने पर 3.27 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. प्रशासनिक एवं कार्यालय संबंधी कार्यों पर 1.53 करोड़ और भूमि अधिग्रहण व इससे जुड़े खर्चों पर 1.47 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं. क्षेत्र के विकास से जुड़े अन्य कार्य भी जारी हैं.
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