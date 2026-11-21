ETV Bharat / state

हरोली बल्क ड्रग पार्क का 15 फीसदी काम पूरा, अब तक 262 करोड़ हुए खर्च, 1000 बीघा जमीन की गई समतल

हरोली बल्क ड्रग पार्क ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली में बन रहे बल्क ड्रग पार्क का अब तक 15 प्रतिशत काम पूरा हुआ है. इस परियोजना पर एक नवंबर 2026 तक 262.43 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. पार्क के लिए 1000 बीघा जमीन को समतल किया जा चुका है. वहीं, पानी की आपूर्ति का करीब 97 प्रतिशत और बिजली आपूर्ति का 25 प्रतिशत काम पूरा हुआ है. परियोजना के व्यावसायिक संचालन के लिए 31 मार्च 2028 की समय-सीमा तय की गई है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2026 में सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी सदन में दी.

राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक परियोजना पर खर्च हुई 262.43 करोड़ रुपये की राशि में 132.45 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 129.98 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के हिस्से के हैं. वहीं, पार्क में निवेश के लिए अब तक 32 औद्योगिक कंपनियों ने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें थियॉन फार्मा, सन फार्मास्युटिकल, एमक्योर फार्मास्युटिकल और आरती ड्रग्स जैसी कंपनियां शामिल हैं. कंपनियों को जमीन आवंटित करने के लिए नीति तैयार की जा रही है.