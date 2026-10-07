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कुलपति के आदेश पर सुक्खू सरकार का ब्रेक, सिद्धार्थ आचार्य ही रहेंगे नौणी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार

शिमला: डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में रजिस्ट्रार के अधिकारों को लेकर 24 घंटे के भीतर ही बड़ा प्रशासनिक बदलाव हो गया. विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से 5 अक्टूबर को जारी उस आदेश को प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है, जिसमें रजिस्ट्रार सिद्धार्थ आचार्य के वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए रजिस्ट्रार का कार्यभार निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. डीपी शर्मा को सौंपा गया था. अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सिद्धार्थ आचार्य ही विश्वविद्यालय के वैधानिक रजिस्ट्रार बने रहेंगे और उनके सभी अधिकार एवं कार्य बहाल रहेंगे.

बागवानी विभाग के सचिव की ओर से 6 अक्टूबर को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि 5 अक्टूबर का कुलपति का आदेश, जहां तक सिद्धार्थ आचार्य के रजिस्ट्रार पद के वैधानिक एवं प्रशासनिक अधिकार, कर्तव्य और कार्य समाप्त करने और रजिस्ट्रार का पद डॉ. डीपी शर्मा को सौंपने से संबंधित है, वापस लिया जाता है. सरकार ने इसे निष्प्रभावी और बिना कानूनी प्रभाव वाला करार दिया है.

सरकार ने अपने आदेश में हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का वैधानिक अधिकारी है. अधिनियम की धारा 30 के तहत रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है और रजिस्ट्रार अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करता है.

नोटिफिकेशन (Notification)

आदेश में विशेष रूप से अधिनियम की धारा 25(7) का उल्लेख किया गया है. इसके अनुसार कुलपति को आपातकालीन कार्रवाई की शक्ति ऐसे मामलों में है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन इस शक्ति के तहत किसी पद पर नियुक्ति करने या किसी पद अथवा जिम्मेदारी पर कार्यरत व्यक्ति को हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती. सरकार ने माना कि 5 अक्टूबर के आदेश का वास्तविक प्रभाव रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत वैधानिक अधिकारी को उसके पद से हटाने और उसके स्थान पर दूसरे अधिकारी को कार्य सौंपने जैसा था. सरकार के अनुसार, सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण या अनुशासन बनाए रखने की शक्ति का इस्तेमाल उस अधिकार को हासिल करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसे कानून ने कुलपति की आपातकालीन शक्तियों से स्पष्ट रूप से बाहर रखा है.

नौणी विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

सिद्धार्थ आचार्य को ही रजिस्ट्रार मानेंगे अधिकारी-कर्मचारी

सरकार ने आदेश में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सिद्धार्थ आचार्य को ही रजिस्ट्रार पद का वैधानिक पदाधिकारी मानें और उनके वैधानिक कार्यों के निर्वहन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें. इसके साथ ही 5 अक्टूबर के आदेश के बाद यदि रजिस्ट्रार कार्यालय से संबंधित कोई सरकारी फाइल, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मुहर, चाबी या अन्य आधिकारिक संपत्ति किसी अन्य अधिकारी को सौंपी गई है, तो उसे तत्काल सिद्धार्थ आचार्य को वापस करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, 5 अक्टूबर को कुलपति की ओर से जारी आदेश में रजिस्ट्रार के अधिकार और कार्य डॉ. डीपी शर्मा, निदेशक प्रसार शिक्षा, को सौंपे गए थे. सरकार के नए आदेश के बाद यह व्यवस्था भी प्रभावी नहीं रहेगी. सिद्धार्थ आचार्य ही रजिस्ट्रार के वैधानिक पद पर अपने अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

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