हिमाचल में उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली, नई उद्योग नीति लाएगी सुक्खू सरकार

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 ( HP DPR )

शिमला: हिमाचल में नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार कई बड़े फैसले लेने जा रही है. इसके तहत उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार नई उद्योग नीति भी लाने जा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के तहत पीटरहॉफ शिमला में देश विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद के दौरान ये बात कही. इस अवसर पर प्रदेश सरकार के साथ उद्यमियों ने 10 हजार करोड़ रुपए लागत के उद्यम स्थापित करने के लिए 37 एमओयू भी साइन किए. नई उद्योग नीति लाएगी सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश-अनुकूल परितंत्र विकसित करने के लिए निरंतर नवीन पहलें कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन सके. प्रदेश सरकार की परिकल्पना इसे हरित औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण औद्योगीकरण का एक सशक्त आर्थिक केंद्र बनाने की है. उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन उद्योग हमारी विशेष प्राथमिकता है. इसके लिए संपर्क सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया जाएगा. प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 200 फाइव स्टार होटल खोलने की अनुमति दी जाएगी. हिमाचल में चंडीगढ़ के पास हिम चंडीगढ़ नाम से विश्वस्तरीय शहर का विकास किया जाएगा. उन्होंने उद्यमियों से कहा कि प्रदेश में उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और सबसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से शीघ्र इंप्लीमेंट एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने का आग्रह किया. 'मजबूत हो रहा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर' सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. इसके तहत एमएसई फार्मा लैब, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कनेक्टिविटी, बद्दी एवं ऊना में कौशल विकास केंद्र और सीआईपीईटी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य की ओर देखते हुए, हमारी परिकल्पना एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी राज्य के निर्माण की है, जिसकी नींव मजबूत एमएसएमई आधार, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पार्क, जीवंत स्टार्टअप संस्कृति (Vibrant startup culture) और हमारे युवाओं के लिए भविष्य-उन्मुख कौशल विकास (Future-oriented skill development) पर आधारित हो.