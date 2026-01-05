हिमाचल में उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली, नई उद्योग नीति लाएगी सुक्खू सरकार
हिमाचल में लगने वाले नए उद्योगों के लिए सुक्खू सरकार ने हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के दौरान बड़े ऐलान किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 11:50 AM IST
शिमला: हिमाचल में नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार कई बड़े फैसले लेने जा रही है. इसके तहत उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार नई उद्योग नीति भी लाने जा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के तहत पीटरहॉफ शिमला में देश विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद के दौरान ये बात कही. इस अवसर पर प्रदेश सरकार के साथ उद्यमियों ने 10 हजार करोड़ रुपए लागत के उद्यम स्थापित करने के लिए 37 एमओयू भी साइन किए.
नई उद्योग नीति लाएगी सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश-अनुकूल परितंत्र विकसित करने के लिए निरंतर नवीन पहलें कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन सके. प्रदेश सरकार की परिकल्पना इसे हरित औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण औद्योगीकरण का एक सशक्त आर्थिक केंद्र बनाने की है.
उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन उद्योग हमारी विशेष प्राथमिकता है. इसके लिए संपर्क सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया जाएगा. प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 200 फाइव स्टार होटल खोलने की अनुमति दी जाएगी. हिमाचल में चंडीगढ़ के पास हिम चंडीगढ़ नाम से विश्वस्तरीय शहर का विकास किया जाएगा. उन्होंने उद्यमियों से कहा कि प्रदेश में उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और सबसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से शीघ्र इंप्लीमेंट एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने का आग्रह किया.
'मजबूत हो रहा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर'
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. इसके तहत एमएसई फार्मा लैब, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कनेक्टिविटी, बद्दी एवं ऊना में कौशल विकास केंद्र और सीआईपीईटी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य की ओर देखते हुए, हमारी परिकल्पना एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी राज्य के निर्माण की है, जिसकी नींव मजबूत एमएसएमई आधार, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पार्क, जीवंत स्टार्टअप संस्कृति (Vibrant startup culture) और हमारे युवाओं के लिए भविष्य-उन्मुख कौशल विकास (Future-oriented skill development) पर आधारित हो.
20 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ऊना में बल्क ड्रग पार्क है, जिसे 568.75 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. 2071 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत वाला यह पार्क 8000 रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने के लिए 15000 से 20,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता रखता है. सीएम ने कहा कि प्रतिभागियों के विचारों को सुनना और अनुभवों से सीखना हमारे लिए एक अत्यंत समृद्ध और प्रेरक अनुभव रहा है. हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हमने ऐसे उद्योग जगत के अग्रणी हितधारकों के साथ संवाद की शुरुआत की है, जो हमारे दृष्टिकोण को साझा करते हैं और इसे साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
'उद्योगों के विकास के लिए उदार नीतियां'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार राज्य की प्रगति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एवं विकास में हर संभव सहयोग दिया जाएगा. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए उदार नीतियां तैयार की जा रही हैं, ताकि राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित हो और आर्थिकी को भी बढ़ावा मिले. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है, इसके लिए विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है. उन्होंने उद्योगों को दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन की विस्तार से जानकारी दी. इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी नजीम ने प्रदेश में उद्योगों के विकास, संवर्धन और प्रदेश सरकार की विभिन्न नवाचार पहलों की विस्तृत जानकारी दी.
सरकार इस पर देगी 40 फीसदी सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल फ्यूल ईंधन से चलित सभी 22 हजार टैक्सी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई-वाहनों से बदला जाएगा. इसके लिए प्रदेश सरकार नई योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत 40 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन से बसों के परिचालन के लिए टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा. उद्यमियों की धारा 118 से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा. प्रदेश सरकार राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों को सशक्त बनाएगी. औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाएगा और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बद्दी से चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार को अपने सारे शेयर का अग्रिम भुगतान कर दिया है. हम प्रदेश में निवेश को बढ़ाएंगे.