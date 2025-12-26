ETV Bharat / state

हिमाचल में पिछली बार कब हुई थी पुलिस की सीधी भर्ती, वर्तमान में कितने SI के पद हैं खाली? जानें सरकार ने क्या दिए जवाब

हिमाचल प्रदेश पुलिस ( Himachal Police )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने बीते सालों में कितने पदों पर सीधी पुलिस भर्ती की. उप-निरीक्षकों के कितने पद रिक्त चल रहे हैं और इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इसको लेकर बीते हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायक जनक राज ने सरकार से सवाल किए. जिसका सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया गया. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 27 नवंबर को भरमौर विधायक जनक राज ने अतारांकित प्रश्न संख्या 1465 के माध्यम से सरकार से पुलिस भर्ती को लेकर सवाल किए. जनक राज ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले उप-निरीक्षकों के कितने पद रिक्त चल रहे हैं? सरकार इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है और पिछले कितने वर्षों से यह भर्ती नहीं हुई है? 2019 में हुई उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती जिसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले उप-निरीक्षकों के 36 पद रिक्त हैं. इन पदों को भरने का मामला अभी विचाराधीन है. उप-निरीक्षकों के पदों को भरने बारे अंतिम सीधी भर्ती वर्ष 2019 में आयोजित की गई थी.