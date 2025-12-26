ETV Bharat / state

हिमाचल में पिछली बार कब हुई थी पुलिस की सीधी भर्ती, वर्तमान में कितने SI के पद हैं खाली? जानें सरकार ने क्या दिए जवाब

हिमाचल प्रदेश में बीते कितने सालों से सीधी पुलिस भर्ती नहीं हुई है? विपक्षी विधायक के सवाल का सरकार ने दिया जवाब.

हिमाचल प्रदेश पुलिस
हिमाचल प्रदेश पुलिस (Himachal Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 2:51 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 3:02 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने बीते सालों में कितने पदों पर सीधी पुलिस भर्ती की. उप-निरीक्षकों के कितने पद रिक्त चल रहे हैं और इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इसको लेकर बीते हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायक जनक राज ने सरकार से सवाल किए. जिसका सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया गया.

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 27 नवंबर को भरमौर विधायक जनक राज ने अतारांकित प्रश्न संख्या 1465 के माध्यम से सरकार से पुलिस भर्ती को लेकर सवाल किए. जनक राज ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले उप-निरीक्षकों के कितने पद रिक्त चल रहे हैं? सरकार इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है और पिछले कितने वर्षों से यह भर्ती नहीं हुई है?

2019 में हुई उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती

जिसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले उप-निरीक्षकों के 36 पद रिक्त हैं. इन पदों को भरने का मामला अभी विचाराधीन है. उप-निरीक्षकों के पदों को भरने बारे अंतिम सीधी भर्ती वर्ष 2019 में आयोजित की गई थी.

क्या सरकार सहायक उपनिरीक्षक की करेगी सीधी भर्ती?

वहीं, विधायक ने सरकार से सवाल किया कि पोस्ट कोड 1087 के तहत पुलिस उप-निरीक्षकों के कितने पद विज्ञापित किए गए थे और क्या इन पदों को विभाग ने वापस मंगवा लिया गया है? यदि हां, तो कारण बताएं और यदि नहीं, तो इस परीक्षा का आयोजन कब तक किया जाएगा? साथ ही पूछा कि क्या सरकार सहायक उप-निरीक्षक के पदों को भी सीधी भर्ती से भरने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक, इसका ब्यौरा दें?

इसको लेकर सरकार की ओर से सूचना सदन के पटल पर रखी गई. पोस्ट कोड 1087 के तहत पुलिस उप-निरीक्षक के कुल 28 पद वर्ष 2022 में पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए थे. विभाग द्वारा इन पदों को वापस नहीं मांगा गया है. जहां तक परीक्षा के आयोजन का संबंध है, मामला अभी कार्मिक विभाग के पास विचाराधीन है और निर्णयानुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

HIMACHAL WINTER SESSION
SUKHU GOVT ON POLICE RECRUITMENT
HIMACHAL POLICE DIRECT RECRUITMENT
SI VACANT POSTS
HIMACHAL WINTER SESSION

