हिमाचल में बदलेगी बागवानी! सुक्खू सरकार बना रही नए किसान क्लस्टर, जानें पूरी डिटेल

शिमला: हिमाचल में बागवानी को नई उड़ान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है. पहाड़ी राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली बागवानी से ग्रामीणों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए राज्य के सात जिलों में किसान क्लस्टर बनाए जाएंगे. जिसमें बागवानी विभाग के अंतर्गत चल रही शिवा परियोजना के तहत सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर जिलों में नए किसान क्लस्टर बनाए जाएंगे. जिसके लिए पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तारीख 31 जनवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे अब 20 फरवरी तक बढ़ाया गया है.

क्लस्टर में शामिल होंगे ये फल और फसलें

एचपी शिवा सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन और वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट योजना के तहत प्रदेश में फल उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में इजाफा करने के उद्देश्य से नए किसान क्लस्टरों के चयन के लिए जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तिथि को बढ़ाया गया है. नए किसान कलेक्टर जिसमें परंपरागत फल और फसलें जैसे, मीठा संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आलूबुखारा, परिसीमन (जापानी फल), पेकान नट्स और आम के लिए न्यूनतम 3 हेक्टेयर कॉन्टेजियस क्षेत्र में क्लस्टर बनाया जाएगा. वहीं, नई और उच्च मूल्य वाली फसलें जिसमें एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी और मैकाडामिया नट्स के लिए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कॉन्टेजियस क्षेत्र जरूरी होगा.