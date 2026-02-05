हिमाचल में बदलेगी बागवानी! सुक्खू सरकार बना रही नए किसान क्लस्टर, जानें पूरी डिटेल
हिमाचल में बागवानी को सुदृढ़ करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नए किसान क्लस्टर बनाने का फैसला लिया है.
शिमला: हिमाचल में बागवानी को नई उड़ान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है. पहाड़ी राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली बागवानी से ग्रामीणों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए राज्य के सात जिलों में किसान क्लस्टर बनाए जाएंगे. जिसमें बागवानी विभाग के अंतर्गत चल रही शिवा परियोजना के तहत सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर जिलों में नए किसान क्लस्टर बनाए जाएंगे. जिसके लिए पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तारीख 31 जनवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे अब 20 फरवरी तक बढ़ाया गया है.
क्लस्टर में शामिल होंगे ये फल और फसलें
एचपी शिवा सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन और वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट योजना के तहत प्रदेश में फल उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में इजाफा करने के उद्देश्य से नए किसान क्लस्टरों के चयन के लिए जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तिथि को बढ़ाया गया है. नए किसान कलेक्टर जिसमें परंपरागत फल और फसलें जैसे, मीठा संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आलूबुखारा, परिसीमन (जापानी फल), पेकान नट्स और आम के लिए न्यूनतम 3 हेक्टेयर कॉन्टेजियस क्षेत्र में क्लस्टर बनाया जाएगा. वहीं, नई और उच्च मूल्य वाली फसलें जिसमें एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी और मैकाडामिया नट्स के लिए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कॉन्टेजियस क्षेत्र जरूरी होगा.
बागवानों की बढ़ेगी आय
एचपी शिवा परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सभी पात्र किसानों और किसान समूहों से बढ़ी हुई तिथि का लाभ उठाते हुए, समय रहते अपना ईओआई जमा करवाने की अपील की है, ताकि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके. इस योजना के जरिए चयनित किसान क्लस्टरों को आधुनिक बागवानी तकनीक, सिंचाई सुविधाएं, गुणवत्ता पौध सामग्री और वैल्यू एडिशन से जुड़ा सहयोग मिलेगा. इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा. बागवानी विभाग का कहना है कि यह पहल प्रदेश में फसल विविधीकरण, नकदी फसलों को बढ़ावा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.