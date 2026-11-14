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मिशन 2027: सुक्खू का ‘वूमेन कार्ड, 1500 रुपये के दांव से भाजपा को घेरने की तैयारी, क्या महिला वोट बैंक बनेगा कांग्रेस का ट्रंप कार्ड?

सुक्खू सरकार का ‘वूमेन कार्ड' ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन 2027 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. चुनावी रण में उतरने से पहले ही कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक मुकाबले की जमीन तैयार होने लगी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने चार साल का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले महिलाओं को केंद्र में रखकर ऐसा सियासी दांव चला है, जिसके दूरगामी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री 'अपना परिवार, सुखी परिवार' योजना के तहत प्रदेश की तीन लाख से अधिक पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान सरकार की इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. जिसे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है.

महिलाओं और उनके परिवारों के बीच पहुंचने का प्रयास दरअसल, हिमाचल की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है. ऐसे में हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सौगात के जरिए सरकार सीधे महिलाओं और उनके परिवारों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है. सरकार की मंशा साफ है कि इसका राजनीतिक संदेश गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचे. तीन लाख से अधिक महिलाओं को मिलने वाली यह मासिक सहायता आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है. वहीं, भाजपा के सामने भी इस योजना का राजनीतिक जवाब देने की चुनौती होगी. विरोधियों को राजनीतिक इतिहास जानने की नसीहत इस पूरे घटनाक्रम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस सियासी अंदाज से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें वह बार-बार अपने विरोधियों को अपना राजनीतिक इतिहास जानने की नसीहत देते रहे हैं. मुख्यमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनके राजनीतिक सफर को हल्के में नहीं लेना चाहिए. वह जिस भी पद पर रहे हैं, वहां लंबी पारी खेलकर आए हैं. ऐसे में महिलाओं को 1500 रुपये देने का फैसला और सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर इस योजना को प्रमुखता से सामने लाना महज एक सरकारी उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं है, ये मिशन 2027 की राजनीतिक तैयारी का हिस्सा भी माना जा रहा है. कांग्रेस सरकार इस योजना के सहारे महिला मतदाताओं के बीच अपनी विश्वसनीयता मजबूत करना चाहती है. दूसरी तरफ, भाजपा के लिए यह सवाल अहम होगा कि वह महिलाओं को मिलने वाली इस आर्थिक सहायता के मुकाबले कौन सा राजनीतिक नैरेटिव तैयार करती है. अब देखना यह होगा कि सुक्खू सरकार का यह ‘वूमेन कार्ड’ 2027 के चुनावी रण में कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होता है? हिमाचल की सियासत में आधी आबादी का बड़ा दम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में महिला वोटर सत्ता की चाबी मानी जाती हैं. प्रदेश में सरकार बनाने और बिगाड़ने में महिलाओं की भूमिका हमेशा से अहम रही है. यही वजह है कि चुनावी रण में उतरने वाले राजनीतिक दल महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते. कभी आर्थिक सहायता, कभी पेंशन तो कभी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिला वोटरों को साधने की कोशिश होती है. प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी महिला मतदाताओं की इसी ताकत की गवाही देते हैं. उस समय हिमाचल में कुल 55,92,828 मतदाता थे, जिनमें 27,37,845 महिलाएं शामिल थीं. यानी कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.95 फीसदी थी. वहीं, पुरुष मतदाताओं की संख्या 28,54,945 थी. आंकड़े साफ बताते हैं कि प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या पुरुष मतदाताओं के लगभग बराबर है. ऐसे में मिशन 2027 की तैयारी में जुटे राजनीतिक दलों के लिए महिलाओं का समर्थन हासिल करना सबसे बड़ी चुनावी प्राथमिकताओं में शामिल होना तय है.