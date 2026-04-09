हिमाचल में अब ऐसे मिलेगा हिमकेयर योजना का लाभ, सुक्खू सरकार ने किए ये नए बदलाव
हिमाचल में हिमकेयर योजना को लेकर पैकेज भुगतान प्रणाली में सुक्खू सरकार ने कई अहम बदलाव किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 7:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई महीनों से चर्चा और सुर्खियों में रही हिमकेयर योजना को लेकर सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पैकेज भुगतान प्रणाली में कई अहम बदलाव किए हैं. इन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद अब प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को हिमकेयर योजना का लाभ बदले हुए नियमों के तहत मिलेगा.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सकारात्मक सुधारों की विस्तृत समीक्षा की गई. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों के क्लेम का भुगतान अस्पतालों द्वारा उपभोग्य सामग्रियों और वास्तविक उपचार लागत और निर्धारित पैकेज दरों में से जो भी कम होगा. उसके आधार पर किया जाएगा. वहीं, सरकारी अस्पतालों द्वारा क्लेम के साथ वास्तविक खर्च के बिल अनिवार्य होगा.
भोजन सहित ये खर्च नहीं होंगे बिलों का हिस्सा
इस बिल में पंजीकरण शुल्क, बैड चार्ज, नर्सिंग एवं बोर्डिंग शुल्क व्यय दावों का हिस्सा नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, चिकित्सक, परामर्शदाता आदि की फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रासफ्यूजन, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थियेटर शुल्क, शल्य उपकरणों की लागत दवाइयां एवं औषधियां, मरीज के लिए भोजन इत्यादि के प्रतिपूर्ति दावे भी बिलों का हिस्सा नहीं होंगे.
वहीं, प्रतिपूर्ति दावों की यह राशि प्रदेश सरकार की ओर से हिमकेयर योजना के तहत वहन करने के अलावा सरकारी अस्पतालों को बजट में उपलब्ध करवाई जा रही है. इस तरह से एक ही तरह के पैकेज के लिए दो अलग-अलग तरीकों से सरकार की ओर से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही थी. इस युक्तिकरण के बाद जो राशि बजट में सरकारी अस्पतालों को दी जाएगी, वह हिमकेयर पैकेज का हिस्सा नहीं होगी. सरकार इन मदों में आवंटित धनराशि का प्रावधान सरकारी अस्पतालों के बजट से करेगी.
हिमकेयर योजना में इतने लाख परिवार रजिस्टर्ड
हिमकेयर योजना के अंतर्गत करीब 4.33 लाख परिवार पंजीकृत हैं. योजना के तहत प्रदेश में पंजीकृत सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान है. मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने मरीज़ों को सुलभ, गुणात्त्मक एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं.
ये भी पढ़ें: 'हिमकेयर योजना बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है सरकार', सराज में जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर प्रहार