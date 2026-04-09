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हिमाचल में अब ऐसे मिलेगा हिमकेयर योजना का लाभ, सुक्खू सरकार ने किए ये नए बदलाव

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई महीनों से चर्चा और सुर्खियों में रही हिमकेयर योजना को लेकर सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पैकेज भुगतान प्रणाली में कई अहम बदलाव किए हैं. इन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद अब प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को हिमकेयर योजना का लाभ बदले हुए नियमों के तहत मिलेगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सकारात्मक सुधारों की विस्तृत समीक्षा की गई. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों के क्लेम का भुगतान अस्पतालों द्वारा उपभोग्य सामग्रियों और वास्तविक उपचार लागत और निर्धारित पैकेज दरों में से जो भी कम होगा. उसके आधार पर किया जाएगा. वहीं, सरकारी अस्पतालों द्वारा क्लेम के साथ वास्तविक खर्च के बिल अनिवार्य होगा.

भोजन सहित ये खर्च नहीं होंगे बिलों का हिस्सा

इस बिल में पंजीकरण शुल्क, बैड चार्ज, नर्सिंग एवं बोर्डिंग शुल्क व्यय दावों का हिस्सा नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, चिकित्सक, परामर्शदाता आदि की फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रासफ्यूजन, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थियेटर शुल्क, शल्य उपकरणों की लागत दवाइयां एवं औषधियां, मरीज के लिए भोजन इत्यादि के प्रतिपूर्ति दावे भी बिलों का हिस्सा नहीं होंगे.