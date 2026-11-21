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आखिरी विंटर सेशन में सुक्खू सरकार और भाजपा के बीच आर-पार की जंग, 13 बिल पास, सेना पर टिप्पणी से गरमाई सियासत

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का छठा और आखिरी शीतकालीन सत्र राजनीतिक हलचल, तीखी बयानबाजी और कई अहम विधायी फैसलों के नाम रहा. तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक चले छह दिवसीय सत्र में सरकार ने जहां कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया, वहीं विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

सुक्खू सरकार का आखिरी शीतकालीन विधानसभा सत्र कई मायनों में सियासी शक्ति प्रदर्शन का मंच बनकर उभरा. छह दिन तक तपोवन में चली सदन की कार्यवाही में सरकार और विपक्ष के बीच मुद्दों पर कम और एक-दूसरे को घेरने की कोशिश ज्यादा नजर आई. सत्ता पक्ष ने 13 विधेयक पारित करवाकर अपनी विधायी उपलब्धियां गिनाईं, तो भाजपा ने भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली, चुनावी गारंटियों और सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए. वहीं, सेना पर टिप्पणी के मुद्दे ने सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा और जमीन से जुड़े मुद्दे पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है. उन्होंने कहा कि बीबीएमबी, एनटीपीसी, एसजेवीएनएल और अन्य संस्थाओं के पास परियोजनाओं के लिए आवंटित जमीन के अतिरिक्त काफी भूमि उपलब्ध है, जबकि हिमाचल के पास अपने विकास कार्यों के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है. सरकार का उद्देश्य परियोजनाओं के लिए वास्तव में आवश्यक भूमि को छोड़कर अतिरिक्त अनुपयोगी भूमि वापस लेना है, ताकि प्रदेश के विकास और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जा सके.

मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान पारित विधेयकों को प्रदेश के हित में महत्वपूर्ण बताते हुए अनाथ बच्चों के लिए कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने वाले विधेयक को ऐतिहासिक कदम करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकारें बदलने के साथ योजनाएं बदल जाती हैं, लेकिन इस कानून से माता-पिता को खो चुके बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे. इसके अतिरिक्त 27 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पात्र बच्चों को विवाह और मकान निर्माण के लिए भी सहायता दी जाएगी। विधवा और परित्यक्त महिलाओं के बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "विधानसभा में नियम-67 के तहत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा स्वीकार की गई. भ्रष्टाचार और मानसून से संबंधित विषयों पर विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को सुनना जरूरी है और सरकार ने विपक्ष को पर्याप्त समय और अवसर दिया है. हालांकि उन्होंने विपक्ष से भी आग्रह किया कि वह अपनी बात रखने के साथ-साथ सत्तापक्ष को भी बोलने का अवसर दे. सदन में चर्चा और संवाद दोनों पक्षों की भागीदारी से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है".

इस सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच सियासी टकराव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. भाजपा ने सरकार को उसकी चुनावी गारंटियों और जनहित के मुद्दों पर घेरते हुए जवाबदेही तय करने की मांग उठाई. वहीं, मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए भाजपा के पिछले कार्यकाल पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि प्रदेश की संपदा को बेचने का काम पूर्व सरकार ने किया था. उन्होंने हिमाचल की संपदा बचाने और पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए कथित जमीन सौदों की जांच का मुद्दा भी उठाया.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस कर्मियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि छह दिन तक चले सत्र के दौरान सभी ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया. अधिकारियों और कर्मचारियों ने सदन में उठाए गए सवालों, नोटिसों और विभिन्न मुद्दों के जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

पठानिया ने बताया कि नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर लगातार चार दिनों तक 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष को भी पर्याप्त समय दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 28 विधायक होने के बावजूद उन्हें चर्चा के लिए 11 घंटे का समय मिला, जबकि 39 विधायकों वाली कांग्रेस को साढ़े 10 घंटे का समय दिया गया। नियम 67 के तहत लंबी चर्चा के चलते प्रश्नकाल और गैर-सरकारी सदस्य दिवस का तक जानकारी पहुंचाई गई.

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही का ब्योरा देते हुए बताया, "पहले दिन की कार्यवाही को छोड़कर शेष पांच बैठकों में सदन कुल 24 घंटे 15 मिनट तक चला. इस दौरान विधानसभा की उत्पादकता 80 प्रतिशत रही, जबकि सदन में चर्चा के बाद 13 सरकारी विधेयक पारित किए गए. सत्र के दौरान विधानसभा समितियों के 10 प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किए गए. इसके अलावा राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त चार विधेयक भी विधानसभा सचिवालय की ओर से सदन के पटल पर रखे गए. सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से संचालित करने और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर देने का प्रयास किया गया".

सीमेंट उद्योग से जुड़े क्लिंकर पर प्रस्तावित व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में तैयार होने वाला क्लिंकर प्रदेश से बाहर ले जाकर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, जबकि दूसरे राज्यों में तैयार सीमेंट हिमाचल में महंगा पड़ता है. सरकार ने इस स्थिति का अध्ययन करने के बाद क्लिंकर पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आम जनता पर लगाया गया सेस नहीं है, बल्कि प्रदेश के राजस्व हितों को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया कदम है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार का लक्ष्य वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्यों की श्रेणी में लाना है. इसके लिए सरकार नीतिगत बदलावों और आर्थिक सुधारों पर तेजी से काम कर रही है. आगामी बजट सत्र में भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जाएगा. प्रदेश में कई ऐसे कानून हैं, जो 40 वर्ष पहले बनाए गए थे और वर्तमान परिस्थितियों में उनकी प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी धन्यवाद किया. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि राजनीति में सभी को समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कई बार विपक्ष के नेता नाराजगी भी जताते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनती है. विपक्ष सरकार की कमियों और अधिकारियों के स्तर पर होने वाली खामियों की ओर ध्यान दिलाता है, जिससे उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है. सरकार की कोशिश है कि सभी कमियों को दूर कर हिमाचल प्रदेश को मजबूत और समृद्ध बनाया जाए.

ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री जगत नेगी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा (ETV Bharat)

वहीं, सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी ने एक अलग राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया. भाजपा ने इसे गंभीर मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरा. इसके अलावा हिमकेयर और सहारा योजना में कथित गड़बड़ियों, महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक मुद्दों को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.

ऑपरेशन सिंदूर पर जगत सिंह नेगी के बयान पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया, "पूरे सत्र के दौरान सरकार विपक्ष की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रही. विपक्ष ने सत्र के दौरान भ्रष्टाचार और 'हिमाचल ऑन सेल' जैसे गंभीर मुद्दे उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री नियम-67 के तहत हुई चर्चा में भी इनका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. जयराम ठाकुर ने भारतीय सेना को लेकर मंत्री की कथित टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताते हुए संबंधित मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और मुख्यमंत्री सहित मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. मुख्यमंत्री संबंधित मंत्री को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं. सेना के सम्मान से जुड़े इस संवेदनशील मामले में सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने मांग की कि संबंधित मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने के साथ उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए".

विधायी कामकाज की बात करें तो छह दिवसीय सत्र में 13 विधेयक पारित हुए और विधानसभा की उत्पादकता 80 प्रतिशत रही. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र के समापन पर इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने भी सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, सभी विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया.

राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र इसलिए भी अहम रहा, क्योंकि इसे मौजूदा सरकार का आखिरी शीतकालीन सत्र माना जा रहा है. ऐसे में कांग्रेस ने अपने कामकाज और विधायी फैसलों के जरिए उपलब्धियां सामने रखने की कोशिश की, जबकि भाजपा ने सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर आने वाले चुनावी मुकाबले की जमीन तैयार करने का प्रयास किया.

छह दिन की कार्यवाही के बाद सदन भले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया हो, लेकिन तपोवन से निकले राजनीतिक संदेश साफ हैं. कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में उपलब्धियों का हिसाब देने की तैयारी में है, जबकि भाजपा सरकार को घेरने के लिए मुद्दों को और धार देने में जुटी है. आने वाले समय में यही सियासी टकराव हिमाचल की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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