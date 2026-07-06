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हिमाचल में तबादलों का 'मास्टर स्ट्रोक' 18 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारियां, किसे मिला सबसे बड़ा दायित्व?

हिमाचल में 18 IAS अधिकारियों का तबादला ( ETV Bharat )