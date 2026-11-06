कर्मचारी एक्ट खारिज होने के बाद सुक्खू सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, नए सिरे से डीपीसी, मिलेगा सिर्फ नोशनल लाभ
कर्मचारी एक्ट खारिज होने के बाद जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार जानिए कैसे होगा सीनियोरिटी का निर्धारण?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:19 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा घटनाक्रम है. प्रदेश हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंड्स ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इंप्लॉइज एक्ट,2024 (हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा की शर्तें अधिनियम,2024) को खारिज कर दिया था. उसके बाद राज्य सरकार स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गई थी. ये एसएलपी भी खारिज हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह के भीतर अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति के समय से सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभ देने को कहा था. ये अवधि इसी माह पूरी हो रही है. ऐसे में राज्य सरकार के पास अदालती आदेश के अनुसार गाइडलाइंस जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. इसी को देखते हुए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी भी खारिज कर दी थी, लिहाजा इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट के दिए गए फैसले को यथावत लागू किया जाना है.
विभाग तैयार करेंगे सीनियोरिटी लिस्ट
अदालती आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनके अनुसार अब राज्य सरकार के संबंधित विभाग अपने कर्मचारियों की सीनियोरिटी नए सिरे से निर्धारित करेंगे. संबंधित विभाग यह तय करेंगे कि अदालत गए मूल याचिकाकर्ताओं पर फैसले को कैसे लागू किया जाए. कुल छह बिंदुओं को कार्मिक विभाग की गाइडलाइंस में शामिल किया गया है. विभाग इसके बाद टेंटेटिव सीनियोरिटी जारी करेंगे. फिर सीनियोरिटी लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा. यदि आवश्यकता हुई तो सीनियोरिटी लिस्ट की समीक्षा भी की जाएगी. ये भी संभव है कि प्रमोशन के लिए नई डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग की जाए.
यदि संशोधित सीनियोरिटी के कारण पहले से प्रमोट हुए कर्मचारी कैटेगरी में जूनियर होता है तो उसकी पिछली डीपीसी की समीक्षा भी की जा सकेगी. ऐसे में प्रभावित कर्मचारी संशोधित सीनियोरिटी के अनुसार वेकेंसी होने पर अपनी टर्न का इंतजार करेगा. यदि किसी कर्मचारी की अनुबंध सेवा जोड़े बिना ही उसे पहले उचित तिथि से प्रमोट किया गया था, तो उसकी प्रमोशन पुरानी डेट से ही वैध मानी जाएगी. यदि किसी कर्मचारी पर अभी विचार किया जाना हो तो नई डीपीसी के माध्यम से उसकी प्रमोशन प्रोस्पेक्टिव डेट से या पद का वास्तविक प्रभार संभालने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा.
बड़ी बात है कि मोनेटरी बैनिफिट केवल नोशनल होगा यानी काल्पनिक आधार पर दिया जाएगा, जब तक की अदालत से स्पष्ट तौर पर पात्रका की तारीख से वास्तविक वित्तीय लाभ देने का निर्देश न हो. साथ ही कहा गया है कि सभी मामलों में संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव ही अंतिम आदेश मंजूर करेंगे. यानी कार्मिक विभाग की गाइडलाइंस में सरकार ने स्पष्ट किया है कि अदालती फैसले को लागू करने में किसी भी विभाग में कोई नया या अतिरिक्त यानी सुपरन्यूमेरेरी पद नहीं बनाया जाएगा.
प्रभावित कर्मचारियों को पिछला वित्तीय लाभ केवल नोशनल होगा यानी उन्हें एरियर आदि परिणामी लाभ तब तक नहीं मिलेगा, जब तक अदालत से ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश न आ जाए. कार्मिक विभाग की गाइडलाइंस के बाद अब सारा जिम्मा संबंधित विभागों को उठाना है. बाद में समीक्षा भी की जाएगी.
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