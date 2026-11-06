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कर्मचारी एक्ट खारिज होने के बाद सुक्खू सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, नए सिरे से डीपीसी, मिलेगा सिर्फ नोशनल लाभ

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा घटनाक्रम है. प्रदेश हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंड्स ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इंप्लॉइज एक्ट,2024 (हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा की शर्तें अधिनियम,2024) को खारिज कर दिया था. उसके बाद राज्य सरकार स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गई थी. ये एसएलपी भी खारिज हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह के भीतर अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति के समय से सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभ देने को कहा था. ये अवधि इसी माह पूरी हो रही है. ऐसे में राज्य सरकार के पास अदालती आदेश के अनुसार गाइडलाइंस जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. इसी को देखते हुए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी भी खारिज कर दी थी, लिहाजा इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट के दिए गए फैसले को यथावत लागू किया जाना है.