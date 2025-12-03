बघाट बैंक को विकट स्थितियों से निकालने में जुटी सुक्खू सरकार, वसूली करने को है 58 करोड़ से अधिक की रकम, 34 गिरफ्तारी वारंट
बघाट बैंक के एनपीए व वसूली रकम सहित कुल वसूली मामलों व गिरफ्तारी आदि से जुड़े बिंदुओं पर राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट की.
शिमला: रियासती काल में सोलन की बघाट रियासत का खूब नाम था. इसी नाम पर बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई, लेकिन आजकल ये बैंक आरबीआई का प्रतिबंध झेल रहा है और खाताधारकों को तय दस हजार तक की रकम निकालने की ही अनुमति है. हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में इस बैंक के एनपीए व वसूली रकम सहित कुल वसूली मामलों व गिरफ्तारी आदि से जुड़े बिंदुओं पर राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है.
इस संदर्भ में श्री नैना देवी जी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सवाल किया था. जवाब में संबंधित विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने तथ्य स्पष्ट किए. रणधीर शर्मा बघाट बैंक पर आरबीआई के प्रतिबंधों और दस हजार की निकासी रकम से जुड़े सवाल का जवाब चाह रहे थे. साथ ही उन्होंने बैंक को विपरीत परिस्थितियों से निकालने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी चाही थी.
सरकार की ओर से जवाब में बताया गया कि आरबीआई ने 8 अक्टूबर के पत्र के माध्यम से छह महीने तक जमाकर्ताओं द्वारा दस हजार रुपए से अधिक की रकम की निकासी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. बैंक के शेयरधारकों व खाताधारकों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाएं हैं.
इन कदमों का ब्यौरा देते हुए सरकार ने बताया कि बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंध (एआईडी यानी ऑल इनक्लूसिव डायरेक्शन) हटाने और बैंक को एनपीए से बाहर निकालने को लेकर वसूली प्रक्रिया जारी है. सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन में एग्जीक्यूशन मामलों में वसूली प्रक्रिया चल रही है. दोषियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किए जा रहे हैं. अब तक 4.90 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है. इसमें से सरफेसी अधिनियम के तहत 2.44 करोड़ रुपए सहकारी सभाएं सोलन की तरफ से पचास लाख रुपए व बैंक के द्वारा 1.95 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं.
सरकार से मांगी पचास करोड़ का पूंजी प्रवाह
बैंक को कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए प्रबंधन ने सरकार के समक्ष 50 करोड़ की पूंजी प्रवाह यानी इक्विटी इन्फ्यूजन की मांग का आवेदन किया है. इसके अलावा सरकारी स्तर पर सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन के कार्यालय के माध्यम से संपत्ति कुर्की के 88 मामले चल रहे हैं. इसके अलावा वाहन कुर्की के 11 आदेश जारी हुए हैं. कुल दस बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा 34 लोगों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं. वेतन अटैचमेंट नोटिस के तहत 5 नोटिस जारी किए गए और एक मामले में वेतन अटैच किया गया है.
उपरोक्त कार्यालय में 157 वसूली प्रकरण हैं. बैंक को कुल 58.57 करोड़ रुपए से अधिक की रकम वसूलनी है. इसके अलावा 12 विवाद आर्बिट्रेशन यानी सालसी के हैं. इनमें कुल 12.51 करोड़ रुपए से अधिक की रकम वसूली जानी है. सरकार ने बताया कि इन उपायों के अलावा बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलन से 50 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्फ्यूजन यानी पूंजी प्रवाह का आवेदन मिला है. ये आवेदन सरकार के पास विचाराधीन है.
