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हिमाचल दिवस पर क्या कर्मचारियों को मिलेगा डीए का सुख? 900 करोड़ का कर्ज ले रही सुक्खू सरकार

हिमाचल दिवस से पहले सुक्खू सरकार एक बार फिर से 900 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है.

900 करोड़ का कर्ज ले रही सुक्खू सरकार
900 करोड़ का कर्ज ले रही सुक्खू सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 9:17 PM IST

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शिमला: क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मियों को DA या एरियर का सुख मिलने वाला है. ऐसा इसलिए कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है और उस से पहले राज्य सरकार 900 करोड़ रुपये का कर्ज उठा रही है. बजट सेशन के खत्म होते ही इस कर्ज़ की रकम की अधिसूचना जारी की गई है.

गंभीर आर्थिक संकट के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 900 करोड़ रुपये के कर्ज की अधिसूचना जारी की है. कर्ज की रकम 8 अप्रैल को सरकार के खजाने में आएगी. ये कर्ज दस साल की अवधि के लिए उठाया जा रहा है.

राज्य सरकार के प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार की तरफ से 900 रुपये के लोन से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई है. ये रकम 8 अप्रैल को हिमाचल सरकार के खजाने में आ जाएगी. अधिसूचना में कहा गया है कि ये लोन राज्य के विकास कार्यों के लिए है, जिसके लिए केंद्र की आवश्यक सहमति ली गयी है.

900 करोड़ का कर्ज ले रही सुक्खू सरकार
900 करोड़ का कर्ज ले रही सुक्खू सरकार (Notification)

उल्लेखनीय है कि हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर लोन हो गया है. इस लोन पर पड़ने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है. हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल के विधानसभा बजट सेशन में कर्ज को लेकर विस्तार से आंकड़े आये हैं. साथ ही कैग की रिपोर्ट में भी राज्य के गंभीर आर्थिक संकट को लेकर चिंता जताई गई है. केंद्र सरकार की तरफ से RDG बंद होने के कारण राज्य के बजट का आकार भी कम हुआ है. विपक्ष इसे सुक्खू सरकार की नाकामी बताता है तो सत्ता पक्ष केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रही है.

आलम ये है कि संकट के कारण सीएम सहित कैबिनेट, एमएलए व अफसरों की सैलरी डेफर की गई है. हालांकि सरकार ने लोन लेने का मकसद विकास कार्य बताया है, लेकिन कर्मचारी वर्ग को कम से कम 3 फीसदी DA की आस है. सीएम सुक्खू 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर इसका ऐलान कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कर्ज कथा: फरवरी में लिया था 1030 करोड़ कर्ज, हर साल पड़ेगा 79.21 करोड़ ब्याज, जानिए, सुक्खू सरकार ने कहां से लिया कितना लोन?

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