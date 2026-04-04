ETV Bharat / state

हिमाचल दिवस पर क्या कर्मचारियों को मिलेगा डीए का सुख? 900 करोड़ का कर्ज ले रही सुक्खू सरकार

900 करोड़ का कर्ज ले रही सुक्खू सरकार ( ETV Bharat )

शिमला: क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मियों को DA या एरियर का सुख मिलने वाला है. ऐसा इसलिए कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है और उस से पहले राज्य सरकार 900 करोड़ रुपये का कर्ज उठा रही है. बजट सेशन के खत्म होते ही इस कर्ज़ की रकम की अधिसूचना जारी की गई है. गंभीर आर्थिक संकट के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 900 करोड़ रुपये के कर्ज की अधिसूचना जारी की है. कर्ज की रकम 8 अप्रैल को सरकार के खजाने में आएगी. ये कर्ज दस साल की अवधि के लिए उठाया जा रहा है. राज्य सरकार के प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार की तरफ से 900 रुपये के लोन से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई है. ये रकम 8 अप्रैल को हिमाचल सरकार के खजाने में आ जाएगी. अधिसूचना में कहा गया है कि ये लोन राज्य के विकास कार्यों के लिए है, जिसके लिए केंद्र की आवश्यक सहमति ली गयी है.