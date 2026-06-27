हिमाचल में कर्ज में डूबे किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, अब बकाया ब्याज का आधा बोझ उठाएगी सरकार, जानिए किन्हें मिलेगा सीधा फायदा?
किसानों को राहत देने के लिए सुक्खू सरकार कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 7:59 PM IST
शिमला: हिमाचल में वित्तीय संकट और कृषि ऋण के बढ़ते बोझ से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति के तहत कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. यह कदम सरकार की बजट घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में अहम माना जा रहा है. योजना का उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है, जिनकी कृषि भूमि ऋण अदायगी न होने के कारण नीलामी की कगार पर पहुंच गई है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कई किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें एकमुश्त राहत देने का फैसला लिया है. इस योजना से कृषि भूमि की नीलामी का खतरा कम होगा और किसानों के लिए अपने ऋण का नियमितीकरण आसान बनेगा. इससे उनकी आर्थिक परेशानियां घटेंगी और वे बिना अतिरिक्त दबाव के खेती-किसानी जारी रख सकेंगे".
नई योजना के तहत राज्य सरकार प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर बकाया ब्याज का 50 प्रतिशत वहन करेगी. सरकार का अनुमान है कि इस पहल से प्रदेश के करीब 6,356 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है.
इन दो बैंकों के माध्यम से होगा संचालन
योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और कांगड़ा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से किया जाएगा. दोनों बैंक पात्र किसानों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करेंगे, ताकि उन्हें समयबद्ध तरीके से ब्याज अनुदान का लाभ मिल सके.
जल्द लागू करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और वित्तीय संस्थानों को योजना को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र किसानों तक इसका लाभ समय पर पहुंच सके. सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसान हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के लिए ऐतिहासिक समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है. इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं को रसायन-मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है.
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