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हिमाचल में कर्ज में डूबे किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, अब बकाया ब्याज का आधा बोझ उठाएगी सरकार, जानिए किन्हें मिलेगा सीधा फायदा?

शिमला: हिमाचल में वित्तीय संकट और कृषि ऋण के बढ़ते बोझ से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति के तहत कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. यह कदम सरकार की बजट घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में अहम माना जा रहा है. योजना का उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है, जिनकी कृषि भूमि ऋण अदायगी न होने के कारण नीलामी की कगार पर पहुंच गई है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कई किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें एकमुश्त राहत देने का फैसला लिया है. इस योजना से कृषि भूमि की नीलामी का खतरा कम होगा और किसानों के लिए अपने ऋण का नियमितीकरण आसान बनेगा. इससे उनकी आर्थिक परेशानियां घटेंगी और वे बिना अतिरिक्त दबाव के खेती-किसानी जारी रख सकेंगे".

नई योजना के तहत राज्य सरकार प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर बकाया ब्याज का 50 प्रतिशत वहन करेगी. सरकार का अनुमान है कि इस पहल से प्रदेश के करीब 6,356 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है.

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